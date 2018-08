All' Ippodromo San Paolo tornano le qualificazioni per il Campionato Italiano Guidatori

Campionato Italiano Guidatori Trotto - All'Ippodromo San Paolo tornano le qualificazioni : Serata memorabile per affluenza di pubblico e la varietà degli spettacoli musicali, teatrali, sportivi, sfilate, degustazioni. Andrea Guzzinati all'opera Andrea Farolfi si è aggiudicato lo scudetto ...

Musica fuori dal tempo : Robert Plant All'Ippodromo di Milano - RECENSIONE E SCALETTA : Mentre mezzo mondo gli chiede d'essere quel che era, Robert Plant preferisce essere essere quel che non è mai stato. "Bello essere qui in Europa", scherza Robert Plant prima d'introdurre "The May ...

Orari e scaletta del concerto di Fabri Fibra al Rock in Roma 2018 il 26 luglio - come arrivare All’Ippodromo delle Capannelle : Per la penultima data del suo Le vacanze tour, Fabri Fibra al Rock in Roma 2018 porterà in scena i brani dell'ultimo album Fenomeno, certificato doppio platino, e i grandi successi del suo repertorio. Il tour fa seguito a quello autunnale che ha riempito con una serie di sold out i più importanti club d'Italia dopo la pubblicazione dell'album in studio Fenomeno lo scorso autunno. Dal 30 giugno Fabri Fibra si è esibito tra piazze e festival ...

Orari e scaletta de Lo Stato Sociale al Rock in Roma 2018 il 13 luglio - come arrivare All’Ippodromo delle Capannelle : Venerdì 13 luglio è la volta de Lo Stato Sociale al Rock in Roma 2018: la kermesse dell'estate capitolina ospita la band di Lodo Guenzi sul suo palco principale, quello dell'Ipppdromo delle Capannelle. Dopo l'exploit sanremese continua con successo il tour estivo de Lo Stato Sociale, che è partito lo scorso 8 giugno al Carroponte di Milano e ora sbarca a Roma prima dall'ultima tappa a Bari. Questa la scaletta de Lo Stato Sociale realizzata ...

Iron Maiden - concerto a Milano / Scaletta - live All'Ippodromo Snai - San Siro : biglietti e info sull'evento : Cresce l'attesa per il concerto degli Iron Maiden, che questa sera si esibiranno a Milano, all'Ippodromo Snai - San Siro, in occasione del Milano Summer Festival. biglietti e Scaletta(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 17:51:00 GMT)

Scaletta degli Iron Maiden a Milano - il 9 luglio All’Ippodromo del Galoppo : ultimi biglietti disponibili e orari : Gli Iron Maiden a Milano stasera, lunedì 9 luglio 2018. Il primo dei due concerti della band in Italia quest'anno avrà inizio alle ore 20.50 ma il gruppo sarà anticipato da alcune band di apertura. Gli opening act The Raven Age si esibiranno alle ore 18.15 e il chitarrista Mark Tremonti (Alter Bridge e Creed) è atteso sul palco alle ore 19.30. I cancelli apriranno alle ore 17.00. Gli Iron Maiden a Milano si esibiranno alle ore 20.50 ...

Coez a Rock in Roma : sabato 7 luglio All'Ippodromo delle Capannelle : Il Festival e gli organizzatori hanno predisposto un vademecum per vivere al meglio l'avvicinamento allo spettacolo del cantautore e rapper campano. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul ...

Scaletta di Caparezza a Milano - All’Ippodromo di San Siro il 3 luglio : ultimi biglietti disponibili e mezzi di trasporto : Caparezza a Milano stasera, martedì 3 luglio, si esibirà all'Ippodromo Snai di San Siro, in occasione del Milano Summer Festival. I biglietti ancora disponibili sono acquistabili su Ticketone.it al prezzo di 28,75 euro (posto unico intero non numerato, in piedi). L'evento di Caparezza a Milano fa parte del tour Prisoner 709, iniziato il 27 giugno da Lucca. Proseguirà fino al 2 settembre quando è atteso l'ultimo dei concerti a Treviso dopo ...