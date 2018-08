Alle 14 | 30 vi attendiamo per giocare insieme a Call of Duty | Black Ops 4

eurogamer

(Di sabato 4 agosto 2018) Questo sabato viin live con noi per esaminare assiemeofOps 4, il nuovo attesissimo capitolo della celebra saga di FPS che sbarca quest'anno con l'altrettanto nuovissima modalità battle royaleout, strizzando l'occhio al fenomeno videoludico del momento.Il nuovoofOps 4 si distingue dai precedenti capitoli della saga anche per l'assenza di una vera e propria campagna di gioco, delegandomodalità multiplayer il compito di svolgere il filo conduttore degli eventi del gioco.Appuntamento dunque conofOps 4 in compagnia del nostro Manuel Santangelo oggi sabato 4 agosto14:30 per mettere mano assieme a noi al gioco. Per seguirci potete contattare il nostro canale ufficiale Twitch, ma anche la nostra pagina Facebook e il nostro canale YouTube.Read more…