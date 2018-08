All' Auditorium nasce ' Wall of Fame' di Roma | le star del rock regalano firme e messaggi

Auditorium : Si conclude la stagione estiva con 100.000 spettatori al Roma Summer Fest - 10.000 Alla Casa del Jazz : Roma – Chiude con circa 100.000 spettatori Roma Summer Fest, il festival estivo della Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica. Dopo due mesi di grande musica dal vivo partiti il 26 maggio scorso con gli Arctic Monkeys la cavea, per la prima volta in piedi per alcuni concerti, si è “infiammata” quasi ogni sera grazie alle grandi star nazionali e internazionali come Arctic Monkeys, Patti Smith, Elio e le Storie Tese, ...

Torna Jesus Christ Superstar : a ottobre All'Auditorium

Tribalistas live l'11 novembre All'Auditorium Parco della Musica di Roma : Tribalistas, il trio brasiliano composto da Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes per la prima volta in Tour in tutto il mondo Il trio brasiliano acclamato in tutto il mondo Tribalistas intraprende per la prima volta un tour che toccherà America e Europa. E presenterà il nuovo progetto discografico. Giovedì 8 novembre a Milano , Teatro degli Arcimboldi. E l' 11 ...

James Blunt mattatore All'Auditorium di Roma : il concerto tra successi - aneddoti e battute su Trump : 'Ora canto una canzone che conoscete... No, non è You're Beautiful , quella non la canterò', dice serio J ames Blunt al pubblico dell' Auditorium Parco della Musica di Roma . Segue coro di 'noooo', '...

Roma : Jethro Tull - il 19 luglio All’Auditorium Parco della Musica : Roma – Un tour mondiale per celebrare l’anniversario d’oro dei Jethro Tull. Ian Anderson presenterà al pubblico il meglio della leggendaria carriera del gruppo che ha fatto la storia del rock progressive, e si esibirà a Roma giovedì 19 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. Le altre date in Italia sono Molfetta il 17 luglio, Porto Recanati il 18 luglio, Cagliari il 21 luglio, Milano il 23 luglio e Firenze il 24 luglio. I ...

Ben Harper torna a Roma : il 21 ottobre in concerto All'Auditorium Parco della Musica : Ben Harper torna in Italia e il prossimo 27 ottobre salirà sul palco della sala Santa Cecilia all'Auditorium Parco della Musica. I biglietti si potranno acquistare - come fa sapere Musica per Roma - ...

Roma - Ben Harper All'Auditorium Parco della Musica il 27 ottobre : Roma, 16 lug., askanews, - Ben Harper torna in Italia, il 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica a Roma. Dopo il suo album di debutto nel 1994, 'Welcome to the Cruel World', Ben Harper ha ...

De Gregori sfida Roma - il live All'Auditorium : 'E ce vengono pè fame da lontano / Perché Roma vuole dì la capitale / Ma 'n borgata pe' strada che 'n imbuto / Roma vole di' sortanto sei fottuto / Sei fottuto e puro tocca tirà avanti / E li giorni ...

Johnny Depp atterra a Ciampino con un jet privato : stasera in tour All'Auditorium con gli Hollywood Vampires : I 'vampiri' rock sono arrivati a Roma per conquistare la cavea dell'Auditorium. Johnny Depp con gli altri 'mitici' compagni di band, Alice Cooper e Joe Perry, sono atterrati a Ciampino con aereo ...

Un'orchestra - però di altoparlanti diretta dAll'inglese Harrison All'Auditorium Foro Boario di Cuneo : Se pensiamo ad Un'orchestra, immaginiamo un gruppo musicale formato da un numero variabile di esecutori e di strumenti diversi. Al contrario, quella che ascolteremo oggi, sabato 7 luglio, dalle 18 ...

De Gregori - sorpresa All'Auditorium : brano sui problemi di Roma a inizio concerto : 'Dice l'aria c'è più bona che a Milano/ Specialmente pè chi campa solo d'aria./ Specialmente pè chi torna a casa a sera/ E nell'aria ce pò solo bestemmià./ Le matine de gennaio ce stà 'n sole/ Tanto ...

De Gregori - il nuovo tour a luglio dAlla Cavea dell'Auditorium : Si chiama semplicemente 'tour 2018', il nuovo tour di Francesco De Gregori che partirà il 6 luglio dalla Cavea di Roma e lo vedrà impegnato sui palcoscenici delle più prestigiose località italiane ...