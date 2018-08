ALLARME SPREAD Le mosse di Lega e M5s aumentano il rischio Troika

ilsussidiario

: RT @ilconterosso1: Come dicevo e ripeto dal 5 Marzo.Immigrazione,spread,DEF,RAI,hacker russi. Quello che stanno facendo i Media dominanti è… - watohal : RT @ilconterosso1: Come dicevo e ripeto dal 5 Marzo.Immigrazione,spread,DEF,RAI,hacker russi. Quello che stanno facendo i Media dominanti è… - donatellaR2 : RT @ilconterosso1: Come dicevo e ripeto dal 5 Marzo.Immigrazione,spread,DEF,RAI,hacker russi. Quello che stanno facendo i Media dominanti è… - NickZaia : @a_padellaro Allarme spread, torna sopra i 260. Btp sotto pressione, pesano incertezze e tensioni nel governo ?????? -

(Di sabato 4 agosto 2018) Se losale non è per una manovra contro il Governo italiano. Che tuttavia non sembra far altro che accrescere ilper il Paese. UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 06:01:00 GMT)BORSA &/ Ecco perché il “Italia” è tornato ad agosto, di P. AnnoniFINANZA E POLITICA/ L'aiutino della Merkel a Trump (e all'Italia), di U. Bertone