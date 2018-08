ilfattoquotidiano

: Alfio Quarteroni, il ritorno di una stella della matematica per un progetto al Polimi: “Abbiamo i migliori ricercat… - italianaradio1 : Alfio Quarteroni, il ritorno di una stella della matematica per un progetto al Polimi: “Abbiamo i migliori ricercat… - italianaradio1 : “No, non mi piace il vittimismo che ci contraddistingue: è evidente che da noi per raggiungere gli obiettivi spesso… - Cascavel47 : Alfio Quarteroni, il ritorno di una stella della matematica per un progetto al Polimi: “Abbiamo i migliori ricercat… -

(Di sabato 4 agosto 2018) “No, non mi piace il vittimismo che ci contraddistingue: è evidente che da noi per raggiungere gli obiettivi spesso serve più energia che altrove. Ma impegnarsi per il proprio Paese dà più gusto e fa decuplicare gli sforzi. Il vittimismo è l’anticamera dell’inedia”. Nella sua carrieraha visitato oltre 100 università. È un matematico di fama mondiale, ha applicato i suoi studi e modelli in vari campi (dai terremoti allo spazio), ha fatto vincere con i suoi calcoli allo scafo di Alinghi la Coppa America per ben due volte (un Paese senza mare, la Svizzera). E ora ha deciso di tornare in Italia, al Politecnico di Milano, per la sua nuova sfida: unire big data e medicina per spiegare il cuore con le equazioni matematiche. “In Italia si può fare ottima ricerca, ci sono molte università eccellenti e i nostri ricercatori sono fra i migliori al mondo”, avvisa. Partiamo dalla ...