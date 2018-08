Al via le riprese di Lethal Weapon 3 | Damon Wayans torna sul licenziamento di Clayne

Attenti al gorilla - al via le riprese del nuovo film di Luca Miniero con Frank Matano : ROMA - Sono partite a Salerno le riprese di Attenti al gorilla , diretto da Luca Miniero con protagonisti Frank Matano, Cristiana Capotondi... e un gorilla . Come ci si sente se all'improvviso ci si ...

Rosy Abate 2/ Foto - al via le riprese : Giulia Michelini torna a vestire i panni della Regina di Palermo : In tanti l'attendevano, ed ecco che la conferma è arrivata. Oggi sono iniziate le riprese di Rosy Abate 2, lo spin off di "Squadra Antimafia" con la bravissima Giulia Michelini(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 13:01:00 GMT)

Parte la produzione de La Casa di Carta 3 - al via le riprese della nuova stagione con l’entusiasmo del cast (foto) : Il produttore Jesús Colmenar ha confermato quel che tutti i seguaci in attesa di novità su La Casa di Carta 3 stavano aspettando: la produzione dei nuovi episodi è ufficialmente partita. La terza Parte della saga dei rapinatori della Zecca di Stato spagnola capitanati dal geniale "Professore" Sergio Marquina (Alvaro Morte) è pronta a tornare in azione dopo il colpo milionario messo a segno con successo nella prima stagione, divisa in due ...

Licia Colò / Al via le riprese di "Niagara" : "In questa calda estate sto lavorando al freddo" (Furore) : Protagonista della prima puntata di Furore, Licia Colò è attualmente impegnata nelle riprese di Niagara, il programma dedicato alla natura in onda dal prossimo settembre su Raidue(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 17:05:00 GMT)

Matteo Renzi in tv : al via le riprese del documentario su Firenze. Pronto l’accordo con Mediaset : Matteo Renzi Il primo ciak è avvenuto in piazza Santa Croce a Firenze. E in scena c’era lui: Matteo Renzi. L’ex segretario del Pd ha registrato le prime scene del documentario in quattro puntate dedicato al capoluogo toscano e prodotto da Lucio Presta, di cui sarà il protagonista in qualità di voce narrante. In veste di novello divulgatore, il politico si prepara al debutto in tv: Mediaset, infatti, avrebbe già Pronto per lui un ...

Prima foto dal set di Grey’s Anatomy 15 - al via le riprese dei nuovi episodi con Owen e Teddy : La Prima foto dal set di Grey's Anatomy 15 l'ha regalata al pubblico Kim Raver: l'attrice che interpreta Teddy Altman, cardiochirurgo ed ex medico di guerra già nel medical drama dalla sesta all'ottava stagione, sarà di ritorno come personaggio regolare della quindicesima in onda da settembre su ABC negli Stati Uniti e in autunno inoltrato su FoxLife in Italia. Ed è proprio lei, interprete del nuovo Primario ad interim del Grey Sloan Memorial ...

Al via le riprese de Le Regole del Delitto Perfetto 5 - il cast di How to Get Away with Murder riunito per la nuova stagione : Il cantiere de Le Regole del Delitto Perfetto 5 (How to Get Away with Murder il titolo originale della serie) ha aperto i battenti: la produzione dei nuovi episodi della serie ABC è ufficialmente iniziata, come hanno testimoniato gli attori del cast Aja Naomi King, Conrad Ricamora, Karla Souza e Charlie Webber mostrando scatti sui social dalla prima riunione per la lettura del copione della première le cui riprese inizieranno a breve. I ...

'Downton Abbey' dal piccolo al grande schermo : al via le riprese del film - TV/Radio - Spettacoli : A tre anni dalla fine della serie tv, 'Downton Abbey' diventa un film. La saga dell'aristocratica famiglias Crawley approda sul grande schermo, con l'atteso film 'Downton' le cui riprese cominceranno ...

Al via le riprese di Arrow 7 e The Flash 5 : foto dei cast a Vancouver per la lettura del copione e i primi ciak : Il momento topico è arrivato e con il via delle riprese di Arrow 7 e The Flash 5 l'estate dei series addicted si può dire conclusa. Il periodo di magra senza notizie, spoiler e rumors sta per terminare e già da qualche ora le prime foto dei cast delle due serie The CW/Cw stanno facendo il giro dei social. Il ritorno di Colton Haynes a Star City (già festeggiato con tanto di selfie con Stephen Amell e non solo) e quello di Grant Gustin e del ...

John Malkovich si unisce al cast di The New Pope. A Novembre al via le riprese : Il due volte candidato all’Oscar® John Malkovich si unisce al cast di THE NEW POPE, la serie creata e diretta dal Premio Oscar® PAOLO SORRENTINO. John Malkovich e il due volte candidato all’Oscar® JUDE LAW saranno i protagonisti di THE NEW POPE, le cui riprese partiranno a Novembre in Italia. La sceneggiatura di THE NEW POPE</s...

Rosy Abate 2 : dal 16 luglio via alle riprese - le puntate dovrebbero andare in tv nel 2019 : Il 16 luglio inizieranno le riprese della serie televisiva Rosy Abate 2 [VIDEO] che vede protagonista Giulia Michelini, una delle attrici più amate della fiction: si girera' tra Napoli, Roma e Sicilia. Molto probabilmente bisognera' aspettare il prossimo anno per rivedere sul piccolo schermo la fiction la messa in onda dovrebbe scattare nella primavera del 2019. La serie Rosy Abate è prodotta dalla Taodue di Pietro Valsecchi ed ha meritato la ...

MacGyver 2/ Anticipazioni episodi 28 giugno : negli Usa al via le riprese della terza stagione : MacGyver 2, le Anticipazioni e le informazioni degli episodi "Esprimi un desiderio" e "Segui il battito", in onda oggi, giovedì 28 giugno, dalle 21.50 su Raidue. (Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 13:47:00 GMT)

Al via le riprese de La Dottoressa Giò senza Patrick Dempsey ma con Filippo e Simone : chi bacerà la d’Urso? : Al via le riprese de La Dottoressa Giò o quasi. Barbara d'Urso è rientrata a Roma dopo una breve vacanza in Campania proprio per prendere in mano il copione e presentarsi sul set della nuova stagione della famosa serie anni '90 con la conduttrice protagonista. Nelle scorse settimane si è parlato molto del revival e della possibile presenza di Patrick Dempsey nei nuovi episodi ma i rumors sono stati poi smentiti. La Dottoressa Giò non avrà il ...