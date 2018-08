Al PSG la Supercoppa

Supercoppa di Francia – Arriva il primo titolo di Buffon col PSG : Supercoppa di Francia: poker al Monaco e vittoria al PSG. primo titolo per Buffon nella nuova avventura francese Arriva subito un titolo per Gianluigi Buffon alla sua prima partita ufficiale con la maglia del Paris Saint Germain. I parigini sconfiggono con un netto 4-0 il Monaco nella finale della Supercoppa di Francia, disputata a Shenzhen in Cina. A decidere il match le reti di Angel Di Maria al 33′, Christopher Nkunku al ...

Il PSG vince la Supercoppa di Francia : Monaco battuto 4-0 - primo titolo per Buffon : PARIS SAINT GERMAIN-Monaco 4-0 33' Di Maria, 40' Nkunku, 67' Weah, 92' Di Maria IL TABELLINO PSG , 4-3-3,: Buffon; Dagba, Thiago Silva, 74' Bernede,, Rimane, Nsoki; Verratti, 76' Neymar,, Diarra, 64' ...

Primo trofeo per Buffon : vince col PSG la Supercoppa di Francia : A Shenzhen, in Cina, il Paris Saint-Germain ha conquistato il Primo trofeo della stagione ufficiale, la Supercoppa di Francia, battendo il Monaco per 4-0. Già nel Primo tempo, i parigini allenati da ...

Buffon - primo trofeo per il PSG : il portiere alza la Supercoppa di Francia : primo trofeo della stagione per il Psg e primo trofeo con il club francese per il portiere Gigi Buffon, netto successo nella gara contro il Monaco, il netto risultato di 4-0 non lascia alcun dubbio sull’andamento dell’incontro. Super protagonista l’attaccante Angel Di Maria autore di una fantastica doppietta, nel mezzo i gol di Nkunku e di Timothy Weah, figlio di George. Buffon in campo per 90 minuti, alla fine della ...

Supercoppa di Francia - PSG-Monaco 4-0 : primo titolo per Buffon : Comincia con un titolo l'avventura al Paris Saint-Germain di Gianluigi Buffon. La squadra parigina travolge 4-0 il Monaco a Shenzhen, in Cina, e conquista la sesta Supercoppa di Francia consecutiva, ...

PSG-Monaco in diretta tv - come vedere la Supercoppa di Francia su Dazn : Ci sarà anche l'altro italiano Verratti ma non le stelle Neymar e soprattutto il campione del mondo Mbappè . Nelle amichevoli estive si è messo in evidenza Weah junior figlio del grande George del ...

La classe di Neymar e la concentrazione di Buffon : l’allenamento del PSG in vista della Supercoppa di Francia : Il PSG si gioca il primo trofeo della nuova stagione contro il Monaco: ecco le foto più belle dell’allnemento dei parigini in vista della Supercoppa di Francia Nella giornata di domani, sabato 4 agosto 2018, allo Shenzhen Universiade Sports Centre di Shenzhen il PSG affronterà il Monaco con in palio la Supercoppa di Francia. Ecco le immagini più belle dell’allenamento della vigilia di Neymar, Buffon e compagni.L'articolo La classe di ...