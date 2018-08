Ai pm antiterrorismo della Procura di Roma l' inchiesta sugli attacchi troll a Mattarella

huffingtonpost

(Di sabato 4 agosto 2018) Sarà formalmente aperto dalladi, nei primi giorniprossima settimana, un fascicolo d'indagine in relazione ai presuntiweb al PresidenteRepubblica Sergio, dietro i quali si sospetta possa esserci l'azione dirussi. L'indagine sarà affidata al pool di magistrati che si occupa dell'. A piazzale Clodio è attesa un'informativapolizia postale.La vicenda riguarda ciò che è avvenuto la notte tra il 27 e il 28 maggio scorso, proprio nelle ore in cuiespresse il suo "no" alla candidatura di Paolo Savona come ministro dell'Economia.Su twitter si registrarono in pochi minuti circa 400 nuovi profili, tutti riconducibili ad un'unica origine, dai quali partirono migliaia di messaggi di insulti e di inviti alle dimissioni nei confronti del PresidenteRepubblica.L'ipotesi ...