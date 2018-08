Esodo - Coldiretti/Ixè : 21 milioni in viaggio per le vacanze di Agosto : Sono 21 milioni gli italiani in viaggio per concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese di agosto nell’estate 2018. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ divulgata nel primo giorno dell’estate da bollino nero in cui è prevista il maggior Esodo sulle strade per le partenze delle vacanze. Quest’anno sembra dunque essere confermata – sottolinea la Coldiretti – l’abitudine, tutta nazionale, di concentrare le ...