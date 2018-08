Agosto | anche il fisco va in vacanza

Salento - guida fuorirotta (il meglio anche ad Agosto) : La prima volta nel Salento ci arrivi d’estate, per le spiagge: ce ne sono tante considerate tra le più belle d’Italia, e in una manciata di chilometri puoi scegliere tra i lunghi tratti di sabbia dello Ionio e le scogliere dell’Adriatico. È amore a prima vista, non solo per il mare: città come Lecce o Otranto sono così piene di fascino che valgono il viaggio anche da sole e l’entroterra preserva intatti alcuni degli ...

Legambiente : Rifiuti a Roma - cumuli in strada e discariche anche in Agosto : Roma – Legambiente segnala alle autorità il Monnezza Parking di Ponte di Nona e intanto per il quartiere Salario l’aria vicino al TMB è sempre più irrespirabile “I Rifiuti invadono le strade Romane anche in agosto e a Roma Est un parcheggio mai utilizzato è diventato una discarica abusiva di ingombranti. Intanto l’aria al TMB Salario è irrespirabile e l’impianto è ancora lì nonostante le false promesse di chiusura arrivate da tanti ...

Anche Jovanotti a RisorgiMarche il 5 Agosto? Rumors sull’ultimo atto della manifestazione : Jovanotti a RisorgiMarche il 5 agosto? Queste le nuove indiscrezioni in merito a una possibile partecipazione di Lorenzo Jovanotti alla manifestazione di Neri Marcorè, Anche se ancora non esiste l'ufficialità. Il Festival dovrebbe concludersi nella giornata del 2 agosto, ma stando alle ultime voci, potrebbe tenersi un concerto speciale di Lorenzo Cherubini nel pomeriggio del 5 agosto che ancora è in cerca di una conferma. La serata finale ...

Vodafone rilancia le Special 10GB - 20GB e 30GB anche ad Agosto : Vodafone rilancia le offerte estive con le sempre verdi Special 10GB, Special 20GB e Special 30GB con prezzi da soli 7 euro al mese Passare a Vodafone con piani tariffari da 7 euro al mese Sei appena passato da Vodafone ad altro operatore telefonico mobile, ecco che fino a domani sarà possibile attivare alcune offerte, che […]

Vodafone rilancia le Special 10GB - 20GB e 30GB anche ad Agosto : Vodafone rilancia le offerte estive con le sempre verdi Special 10GB, Special 20GB e Special 30GB con prezzi da soli 7 euro al mese Passare a Vodafone con piani tariffari da 7 euro al mese Sei appena passato da Vodafone ad altro operatore telefonico mobile, ecco che fino a domani sarà possibile attivare alcune offerte, che […]

Influenza Agosto 2018 : sintomi e rimedi naturali all’influenza intestinale estiva - anche senza febbre : Oggi è primo Agosto, e ciò vuol dire che per la stragrande maggioranza degli italiani è il momento di pensare alle ferie e prepararvisi nel miglior modo possibile. Ma se un malanno o un qualche tipo di Influenza estiva venisse a scombussolare i propri piani? Ebbene, nei paragrafi che seguono prenderemo in considerazione proprio questa eventualità, non così rara purtroppo come potrebbero pensare i più visto che siamo di fatto nella bella ...

Grosse novità in vista anche per Whatsapp Web : occhio al rilascio di inizio Agosto : Pare sia imminente il rilascio di un nuovo aggiornamento anche per Whatsapp Web, che fa il paio con quello riguardante l'app nella sua versione classica, ottimizzata per Android e iPhone. Dopo le novità condivise su queste pagine nella giornata di ieri, in riferimento all'app mobile, oggi 1 agosto tocca infatti concentrarsi sulle migliorie che a strettissimo giro dovremmo toccare con mano con la variante dedicata a chi chatta su Whatsapp anche ...

Caldo torrido a Pescara : bollino rosso anche per il 2 Agosto : Sole splendente e Caldo torrido a Pescara, una delle città contrassegnate con il ‘bollino rosso’ dal ministero della Salute, che ha prolungato l’allerta per l’ondata di calore, inizialmente prevista fino a domani, anche a giovedì 2 agosto. Nel capoluogo adriatico le temperature massime hanno raggiunto i 33 °C, mentre nell’entroterra si è arrivati anche a 36 °C. Il bollino rosso indica il livello 3 di allerta, ...

NoiPa - cedolino speciale rimborso 730/ Ultime notizie : anche ad Agosto accredito o trattenute Irpef : NoiPa, cedolino speciale rimborso 730: anche ad agosto accredito o trattenute Irpef. Le Ultime notizie sui rimborsi per i dipendenti statali che hanno presentato dichiarazione dei redditi(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 14:43:00 GMT)

Gli Incredibili leggono Best Movie : la super famiglia Pixar è sulla cover di Agosto e c'è anche una super sorpresa per gli abbonati : ... biopic dedicato alla scrittrice inglese autrice di Frankenstein, alla sua lotta per farsi accettare da un mondo maschilista e al suo amore per il poeta Percy Shelley ; nel servizio anche un'...

Meteo - arriva il caldo vero - anche di notte - . Ma dal 7 Agosto torna la pioggia : Sull'Italia arriva il caldo vero con punte di 38 gradi al centronord e sensibili aumenti anche di notte. Un'ondata di caldo e afa che potrebbe persistere per tutta la prima settimana di agosto; in ...

Meteo - arriva il caldo vero - anche di notte - . Ma dal 7 Agosto torna la pioggia : Sull'Italia arriva il caldo vero con punte di 38 gradi al centronord e sensibili aumenti anche di notte. Un'ondata di caldo e afa che potrebbe persistere per tutta la prima settimana di agosto; in ...

Programma completo dell’Home Festival di Treviso - al via il 29 Agosto : anche Ermal Meta tra gli ospiti : Il Programma completo dell'Home Festival di Treviso è finalmente ufficiale. Sono messi ordinatamente in lista tutti i presenti alla prossima edizione della kermesse che prenderà avvio dal 29 agosto, con conclusione prevista per il 5 settembre. L'evento si conferma quindi come uno dei più attesi del Nord Italia, ospitato ancora una volta dall'ex Area Dogana di Treviso con durata di 5 giorni riservati alla grande musica con oltre 150 concerti ...

Italo - a luglio e Agosto anche i cani grandi viaggiano gratis : Iniziativa pet friendly della compagnia ferroviaria insieme a Amici Cucciolotti, le figurine di Pizzardi editore che "salvano gli animali"