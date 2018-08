“Addio Mauro” È morto un marito e papà premuroso | lo schianto choc

caffeinamagazine

: 'Addio Mauro, andavi in alto dove si ama di più'. Grande folla oggi pomeriggio a Panchià per l'ultimo saluto a Maur… - Trentin0 : 'Addio Mauro, andavi in alto dove si ama di più'. Grande folla oggi pomeriggio a Panchià per l'ultimo saluto a Maur… -

(Di sabato 4 agosto 2018)mortale la notte del tre agosto, poco prima della mezzanotte, a Loreggia, comune italiano di 7500 abitanti della provincia di Padova, in Veneto. Un uomo a bordo di un’auto, una Hyun­dai J20, dopo aver affrontato una curva (sembra a velocità sostenuta) ha perso il co­ntrollo del mezzo fi­nendo contro un palo della luce e si è capottato. L’incidente è avvenuto nel paesino del Veneto, precisamente in via Carpane e ha avuto un bilancio terribile. L’uomo alla guida del veicolo, 44 anni, residente a Stra (in provincia di Venezia) èpoco dopo loa causa delle ferite riportate. Mauro Levorato, questo il nome della vittima, era sposato ed eradi un bambino piccolo. Nell’impatto l’automobile si è rovesciata, terminando la corsa in un fossato. Ancora da chiarire l’esatta dinamica, ma sembrerebbe che a causare la fuoriuscita sia stata l’alta ...