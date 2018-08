Accoltellarono un migrante nel centro di accoglienza di Sulmona | arrestati con

Accoltellarono migrante a Sulmona : due arresti - aggravante razzista - : L'accusa per i due uomini di 39 e 46 anni è tentato omicidio con l' aggravante della discriminazione razziale. Il 12 giugno scorso avrebbero fatto irruzione nel centro di accoglienza e minacciato gli ...

Raid razzista a Sulmona - due arresti : Accoltellarono migrante nel centro d’accoglienza : Sono stati arrestati oggi i due aggressori che lo scorso 12 giugno hanno fatto irruzione in un centro d'accoglienza e hanno accoltellato un migrante , urlando: "Mo questi qua li uccido uno a uno". L'accusa è tentato omicidio con l'aggravante della discriminazione razziale.Continua a leggere

