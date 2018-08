A San Sebastian vince Alaphilippe

Ciclismo – L’urlo di Alaphilippe - Mollema si arrende : il francese conquista la Clasica San Sebastian : Il corridore della Quick Step vince la Clasica San Sebastian regolando Mollema proprio sul traguardo, brutta caduta per Mikel Landa Due tappe al Tour de France con relativa maglia a pois e poi la Clasica San Sebastian, è un periodo d’oro per Julian Alaphilippe. Il francese della Quick Step si prende la famosa corsa spagnola, regolando sul traguardo un mai domo Mollema. L’ultima salita di 8 km consegna la vittoria al ...

Clasica San Sebastian 2018 : Julian Alaphilippe domina da favorito - battuto Mollema : Julian Alaphilippe conferma il pronostico nella Clasica San Sebastian: erano annunciati come protagonisti i corridori in uscita dal Tour de France e così è stato, nei 229 chilometri da Donostia a Donostia. Il corridore transalpino della Quick-Step Floors, maglia a pois alla Grande Boucle, domina in lungo e in largo andando via sull’ultima salita e gestendo la situazione in una volata a due con l’olandese Bauke Mollema. Quattro uomini ...

Clasica de San Sebastian – Terribile caduta : Mikel Landa e Bernal portati via in barella [GALLERY] : Spaventosa caduta alla Clasica de San Sebastian: gravi conseguenze per Mikel Landa e Bernal E’ terminato da quasi una settimana il Tour de France 2018, ma lo spettacolo a due ruote non è terminato. I corridori di tutto il mondo si stanno infatti sfidando in Spagna nella Clasica de San Sebastian, durante la quale non sono mancati i colpi di scena: Terribile caduta di gruppo, infatti, pochi minuti fa. Ad avere la peggio sono stati ...

Clasica San Sebastian 2018 : orario d’inizio e su che canale vederla in tv : Oggi (sabato 4 agosto) si correrà la Clasica San Sebastian. La corsa basca, che quest’anno giunge alla sua 38ma edizione, vedrà tanti big sfidarsi su un impegnativo percorso di 229 km attorno alla città, con la doppia ascesa a Jaizkibel e il durissimo strappo finale di Murgil Tontorra, che decideranno la corsa. I favoriti saranno Julian Alaphilippe, Primoz Roglic e Daniel Martin, tutti reduci da un ottimo Tour de France. La partenza della corsa ...

Clasica San Sebastian 2018 : corsa incertissima - favoriti i reduci dal Tour. Alaphilippe per la vittoria? : Tutto pronto per la Clasica San Sebastian 2018. Sabato, infatti, si torna a parlare di classiche per quanto riguarda il circuito World Tour, che da poco ha salutato il Tour de France, la seconda grande corsa a tappe stagionale. Proprio i reduci dalla Grande Boucle, come accade praticamente in ogni stagione, sono i grandi favoriti per la gara in terra basca: chi riuscirà a spuntarla succedendo nell’albo d’oro a Michal ...

Clasica San Sebastian 2018 : percorso - orari e diretta tv : Si correrà sabato 4 agosto la Clasica di San Sebastian 2018, prestigiosa corsa ciclistica volta a celebrare l’amore dei Paesi Baschi per il mondo delle due ruote. Negli ultimi anni il percorso ha subito una vera e propria metamorfosi, con lo strappo del Murgil Tontorra che ha preso il posto della salita del Jaizkibel come fase decisiva della gara. Clasica San Sebasian: il percorso Saranno 229 i chilometri che dovranno affrontare i ...

Clasica San Sebastian 2018 : tutti gli italiani al via. Diego Ulissi vuole tornare protagonista : Saranno nove i corridori italiani al via della Clasica San Sebastian, che si svolgerà sabato su un percorso di 229 km attorno alla città basca. La maggior parte dei nostri portacolori dovrà correre in supporto ai rispettivi capitani in questa gara, ma uno di loro potrà ambire ad un bel risultato personale. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti gli italiani al via della Clasica San Sebastian e loro ambizioni. Partiamo da Diego Ulissi, che ...

Clasica San Sebastian 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : Dopo il Tour de France, il grande ciclismo si sposta nei Paesi Baschi per la 38ma edizione della Clasica San Sebastian, che si svolgerà sabato 4 agosto. I corridori affronteranno un percorso molto duro di 229 km attorno alla città, con la doppia scalata a Jaizkibel che potrebbe risultare decisiva. Tanti i big previsti alla partenza, come Alejandro Valverde, Julian Alaphilippe e Greg Van Avermaet. Andiamo quindi a scoprire l’elenco completo ...

Ciclismo - il calendario delle corse di agosto da San Sebastian alla Vuelta : le dirette tv : Non ci sono pause per il mondo del Ciclismo professionistico [VIDEO]. Appena archiviato il Tour de France il calendario è pronto ad un mese di agosto ricchissimo di appuntamenti importanti. Mentre il World Tour offrira' le consuete gare di San Sebastian e del Giro di Polonia si terranno anche i Campionati Europei su pista, strada, bmx e mountain bike. La rassegna continentale è in programma a Glasgow dal 2 al 12 agosto, con Elia Viviani tra i ...

Clasica San Sebastian 2018 : il percorso ai raggi X. Murgil Tontorra a decidere la corsa : Il grande ciclismo non si ferma davvero mai. Dopo il Tour de France, conclusosi domenica con il trionfo di Geraint Thomas, si torna a parlare di classiche: come di consueto, a succedere alla Grande Boucle nel calendario del World Tour, troviamo la Clasica di San Sebastian, in terra spagnola. Partenza e arrivo, come d’abitudine, da Donostia, per 229 chilometri totali. Andiamo a scoprire il percorso della gara basca ai raggi X. Dopo circa 25 ...

Clásica San Sebastian 2018 : percorso e altimetria - diretta tv su Rai Sport : Il Tour de France [VIDEO] si è archiviato con la vittoria del gallese Geraint Thomas. Tra pochi giorni ci attenderanno altri appuntamenti di Ciclismo, come il Giro di Polonia, previsto dal 4 al 10 agosto. Nel giorno in cui prendera' il via questa corsa, verra' disputata in Spagna la Clásica San Sebastián. Si trattera' della 38ª edizione della gara ciclistica basca che l’anno scorso ha visto trionfare il polacco Michal Kwiatkowski. Il corridore ...

Clasica San Sebastian 2018 : programma - orari e tv. La data della corsa : Sabato 4 agosto si correrà la 38ma edizione della Clasica San Sebastian. Dopo il Tour de France si tornerà alle corse di un giorno, con la classica simbolo dei Paesi Baschi. Il percorso anche quest’anno sarà particolarmente duro con i corridori che dovranno affrontare 229 km attorno alla città con ben 8 GPM, tra cui la doppia ascesa a Jaizkibel, punto cruciale della corsa. Lo scorso anno si impose il polacco Michal Kwiatkowski. La partenza della ...