A 40 anni ci si emoziona ancora! Buffon supercampione di Francia con il PSG | il post

(Di sabato 4 agosto 2018) Gigiconquista il primo trofeo con il PSG! A 40il portiere italiano riesce ancora adrsi dopo la conquista della Supercoppa diNel pomeriggio di oggi, Gigiha aggiunto un nuovo trofeo alla sua prestigiosissima bacheca. Il portiere italiano, da quest’anno fra i pali della porta del PSG, ha vinto la Supercoppa di, grazie al successo dei parigini sul Monaco per 4-0.ha affidato ai social tutta la sua emozione, nonostante i 40d’età, ancora molto forte.ha ringraziato la Juventus per avergli permesso di essere ancora integro a quest’età, grazie agli allenamenti; il PSG per avergli concesso un’altra realtà competitiva e stimolante; i nuovi compagni e in particolare Kevin Trapp per averlo accolto e avergli lasciato la maglia numero 1. L'articolo A 40ci sidi ...