5 fumetti underground per l’estate

(Di sabato 4 agosto 2018) Prosegue il nostro viaggio estivo nel fumetto di genere, alla scoperta di opere ben lontane dai classici comics di supereroi o dai manga a base di combattimenti e storie d’amore. Dopo un tuffo nella nostalgia western, è il turno dei: una vera e propria nicchia nella nicchia, riservata ai lettori che non hanno paura di farsi sconvolgere, disturbare e scandalizzare da tratti sporchi e storie al limite del surrealismo. Ecco alcune delle opere più rappresentative, dalle origini agli autori contemporanei. 5. Il padre fondatore: le storie di Robert Crumb Si potrebbero scrivere, e sono stati scritti, volumi e volumi di dissertazioni sulle opere di Robert Crumb, il padre fondatore deidi genere. Nato nel 1943 a Filadelfia, ha attraversato come una cometa gli psichedelici anni ’60 e ’70, è stato riconosciuto come artista di fama ...