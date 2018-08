eurogamer

: #Youropa, un puzzle game fresco e intelligente che sovverte la legge di gravità. #recensione - Eurogamer_it : #Youropa, un puzzle game fresco e intelligente che sovverte la legge di gravità. #recensione - videogames_it : Youropa Recensione: Viaggio a Parigi -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Parigi, una giornata come tante altre, la vita scorre rumorosa tra i vicoli della capitale francese e si riescono a udire tutti i rumori tipici della città. Ad un certo punto succede qualcosa e interi quartieri vengono sollevati dal terreno per rimanere sospesi nel cielo, formando un intricato labirinto che circonda la Torre Eiffel, quasi interamente distrutta da questo peculiare cataclisma. L'incipt di, nuovo puzzle game con elementi platform dello studio frecle ApS, è tanto semplice quanto elaborato. Due aggettivi che caratterizzano l'intera produzione del piccolo team indipendente, in grado di sovvertire le leggi della fisica e di ribaltare il punto di vista del giocatore alle prese con i numerosi rompicapi del gioco.Dopo il breve filmato d'apertura, la telecamera si sposta su un curioso umanoide dalle forme tondeggianti, rimasto impigliato ad una corda in uno dei numerosi ...