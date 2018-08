WGC Bridgestone Invitational | falsa partenza per Molinari | è 46° dopo il primo giro

Golf – WGC-Bridgestone Invitational : Francesco Molinari tra i favoriti : Francesco Molinari e D. Johnson tra i favoriti del WGC-Bridgestone Invitational. Tiger Woods, tornato tra i 50 del world ranking, rientra nel torneo che ha già vinto otto volte Francesco Molinari, dopo la straordinaria impresa nell’Open Championship, torna in campo per prendere parte al primo di due grandi tornei in sequenza, il WGC-Bridgestone Invitational (2-5 agosto) che sarà poi seguito la prossima settimana dall’US PGA Championship, ...