Week-end del 3 | 4 e 5 agosto | eventi | concerti e mostre Cosa fare in Lombardia

Meteo Weekend - termina l'ondata di caldo : arrivano i temporali - soprattutto al Centro-Sud : Si indebolisce l'alta pressione africana sul Mediterraneo e arrivano le perturbazioni, con precipitazioni localmente molto intense, specialmente a Sud e sulle isole. Ma il caldo ci accompagnerà ancora a lungo, seppur non come la situazione vista questa settimana.Continua a leggere

Il festival della magia - Malgioglio e i Gemelli Diversi : la guida agli eventi del Weekend : ... c'è 'Il meglio delle contrade', la sagra più grande d'Abruzzo , che permetterà di gustare più di 50 specialità gastronomiche abruzzesi, con musica dal vivo, intrattenimento per i piccoli, spettacoli ...

Allerta meteo per i temporali : dopo l'afa la pioggia "guasta" il Weekend : Il dipartimento della Protezione civile lancia l'Allerta meteo per forti precipitazioni su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania...

Il ricco Weekend di Modica Summer Fest con gli Eiffel 65 : Redazione E' il fine settimana degli Eiffel 65. La popolarissima band italiana è pronta a far ballare tutti venerdi 3 agosto in Piazza Mediterraneo a Marina di Modica. La band torinese proporrà tutti ...

Paolo Fox - oroscopo di domani 3 agosto e previsioni del Weekend : oroscopo di Paolo Fox, domani 3 agosto: le stelle del weekend L’oroscopo di Paolo Fox di domani, 3 agosto, e le previsioni del weekend. Ariete: le relazioni sentimentali potrebbero ritrovarsi a un bivio decisivo. Il consiglio è quello di riflettere bene alla luce degli eventi del weekend. Recupero in campo lavorativo solo da settembre in poi e da novembre avrà inizio una grande stagione. Toro: problema per quanto riguarda le finanze, ma ...

Pallavolo - Nazionale femminile : Weekend di lavoro a Roma - lunedì si parte per l’Olanda : La Nazionale femminile di Pallavolo si allena in vista del torneo Rabobank Super Series Volleyball Dopo alcuni giorni di riposo la Nazionale seniores femminile nella tarda serata di domani si radunerà nuovamente al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, per svolgere delle sedute d’allenamento sabato e domenica. lunedì mattina è in programma la partenza per l’Olanda, dove l’Italia sarà impegnata nel torneo Rabobank Super ...

Week end di musica a Monte Castello di Vibio : MonteCastello DI Vibio " Due giorni di cultura e approfondimento nel teatro della Concordia a MonteCastello di Vibio. Si parte sabato 4 agosto con l'omaggio a Tom di Jobim , ore 21,30, con La Bossa-...

Meteo - dal caldo africano ai temporali : Weekend con pioggia : Calo delle temperature e piogge anche a carattere temporalesco in arrivo per il weekend in Sicilia. Lo annuncia anche la Protezione Civile.

Lara e Michael - il falò/ Dopo il suo Week-end lei reagisce : “Mi sono proprio rotta il c***” (Temptation Island : Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto sono pronti alla resa dei conti: questa sera, a Temptation Island 2018, andrà in onda il loro falò del confronto. Cosa ne sarà della coppia?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 23:02:00 GMT)

Meteo - arriva il caldo record : bollino rosso in 18 città. Ma nel Week end tornano i temporali : Dopo il picco di giovedì con bollino rosso in 18 città, la morsa del caldo venerdì si allenta leggermente e investe 12 comuni italiani. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, sottolinea il ...

FIFA 18 : adesso è ufficiale! L’ultima Fut Champions Weekend League dal 31 agosto al 2 settembre : adesso è ufficiale: con un messaggio pubblicato direttamente su FUT EA Sports ha informato che l’ultima FUT Champions Weekend League di FIFA 18 prenderà il via venerdì 31 agosto e terminerà dunque domenica 2 settembre. Questo il messaggio completo: Ehi, fan di FIFA, volevamo ringraziarvi per aver preso parte alle oltre 40 FUT Champions Weekend […] L'articolo FIFA 18: adesso è ufficiale! L’ultima Fut Champions Weekend League dal ...

Luce - acqua e bosco : a Lappeenranta il Weekend nella Finlandia più vera : Ha appena aperto una rotta di quelle che andrebbero provate solo per il gusto di atterrare in un posto mai sentito nominare (e all’apparenza impronunciabile). È il caso del volo Ryanair che collega Orio Al Serio con Lappeenranta, avanti e indietro il mercoledì e il sabato. Cosa ci sarai mai a Lappeenranta nella Carelia meridionale che merita tre ore di volo? Dall’alto dell’aereo, popolato solo da finlandesi e russi (il confine ...

Milano. Il 4 e 5 agosto Weekend in museo : Nuovo interessante fine settimana nell’ambito di Milano ArteMusica, festival internazionale di musica antica, la cui XII edizione è in svolgimento sino al