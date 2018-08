“Vuole farmi abortire” La pesante accusa della moglie del calciatore di Serie A

caffeinamagazine

(Di venerdì 3 agosto 2018) Quando una coppia si rompe, inevitabilmente vengono a galla rancori e tensioni che nessuno aveva mai intuito, covate e pronte a esplodere quando l’occasione si fa propizia. Proprio per questo, però, sarebbe meglio evitare di rendere pubblici i propri guai, trasformando i social network in un grottesco teatrino con gli utenti a osservare, armati di popcorn virtuali. Ha davvero dell’incredibile quanto sta accadendo tra ildel Milan Hakan Çalhanoğlu (24 anni), e laSinem Gündoğdu di 23 anni. Qualche giorno fa, senza preavviso alcuno, il centrocampistasquadra italiana aveva annunciato la separazione tra i due, parlando di motivi gravissimi che avevano portato alla fineloro relazione. E sottolineando come non c’erano margini per recuperare il rapporto, ormai compromesso. Il tempo di far circolare il messaggio in rete ed ecco arrivare ...