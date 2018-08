Vitalizi senatori | ok del Consiglio di stato ai tagli

Tagliati i Vitalizi ai deputati - i senatori si adegueranno? I dubbi sulla 'delibera Fico' : "Non sono preoccupato dai ricorsi, perché la delibera è forte e sostanziale e ripara a un'ingiustizia e poiché la Costituzione dispone che tutti i cittadini sono uguali renderli tutti uguali" equivale ad agire "come dispone la Costituzione". Roberto Fico, presidente Cinquestelle della Camera, 'padre' della delibera con cui ieri sono stati Tagliati i vitalizi agli ex ...

Taglio dei Vitalizi : Salvini - ora i senatori - chi vuol fare ricorso si vergogni : Matteo Salvini si augura che a breve dopo il Taglio dei vitalizi degli ex deputati vengano tagliati anche quelli dei senatori. Al suo arrivo alla festa della Lega a Barzago, il ministro dell'Interno a proposito degli ex senatori ha detto: "Penso e spero che in fretta avranno lo stesso trattamento equo" degli ex deputati. "Ci sono milioni di pensionati - ha sottolineato - che non arrivano a mille euro al mese e quindi non si ...

