Vitalizi | ok del Consiglio di Stato se giustificato

Parere del Consiglio di Stato al Senato : "Ok al taglio dei Vitalizi - se razionale" : I vitalizi degli ex Senatori possono esser tagliati con regolamento del Senato, nel rispetto dei principi della Corte Costituzionale di proporzionalità e razionalità. Questo il senso del Parere espresso oggi dal Consiglio di Stato su richiesta di palazzo Madama, che evidenzia "l'idoneità dello strumento regolamentare, approvato con delibera adottata ai sensi dell'art. 12 del regolamento del Senato, a disciplinare il regime ...

Vitalizi - il Consiglio di Stato risponde ai dubbi del Senato : “Sì ai tagli - ma siano razionali e giustificati” : I Vitalizi si possono tagliare, tra l’altro senza incorrere in possibili responsabilità derivanti dall’approvazione di un regolamento diverso dall’attuale, ma la nuova disciplina deve “razionale e non arbitraria”. È quanto sottolinea il Consiglio di Stato in un parere depositato oggi sul quesito posto dal Senato. La Commissione speciale, che si è pronunciata in tempi rapidi, spiega che è tuttavia ...

Casellati : “Tagliare lo stipendio a deputati assenteisti. Vitalizi? No perdite di tempo del Senato - serve testo inappuntabile” : Sui vitalizi “non c’è nessuna preclusione, nessun atteggiamento dilatorio”, ma serve “un provvedimento inappuntabile“. Lo dice la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati tornando sulla questione dei tagli ai costi della politica e in particolare sulle pensioni agli ex parlamentari. Alla Camera il presidente Roberto Fico ha fatto sì che l’iter di approvazione dei tagli si sia già concluso. A ...

Vitalizi - l’appello del M5s a Casellati : “Dobbiamo tagliarli al Senato prima della pausa estiva” : Il MoVimento 5 Stelle torna a chiedere alla presidente del Senato Casellati di procedere con il taglio dei Vitalizi "prima della pausa estiva". Intanto Pier Ferdinando Casini rivolge un appello all'ufficio di presidenza della Camera chiedendo di non tagliare il Vitalizi di Franco Grillini: "È a repentaglio il bisogno di cure di un ex parlamentare affetto da un tumore".Continua a leggere

"Deve curarsi" - appello contro il taglio del Vitalizio a Franco Grillini : A volte - ammette Casini - l'ho aspramente combattuto con le armi della politica. Ma - sottolinea - non voglio essere complice di regole cambiate in corso d'opera che, in casi come questo, mettono a ...

Riforma pensioni 2018/ Vitalizi - i risparmi del taglio non saranno utilizzati (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. I risparmi derivanti dal taglio dei Vitalizi restano bloccati. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 luglio(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 17:56:00 GMT)

L'ex deputato : "Ho un tumore - ?col taglio del Vitalizio chi mi assisterà?" : "Quando hai un tumore ti vendi pure le mutande. Oltre alle cure che ricevi, pagate per fortuna dallo Stato, ci sono mille spese collaterali. Con questo taglio non potrò più avere l'assistenza...

Franco Grillini : ho un tumore - col taglio del Vitalizio chi mi assiste? : 'Quando hai un tumore ti vendi pure le mutande. Oltre alle cure che ricevi, pagate per fortuna dallo Stato, ci sono mille spese collaterali. Con questo taglio non potrò più avere l'assistenza

Vitalizi - De Luca : “Posizione più idiota è quella del Pd. Si è fatta trascinare in questa sagra di ipocrisia e antipolitica” : “Vitalizi? La posizione più idiota è quella che ha assunto il Pd. Mi riferisco alle forze storiche del mondo progressista, trascinate in questa sagra dell’ipocrisia, del fariseismo, della stupidità, dell’antipolitica. Tutte stupidaggini“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella sua rubrica settimanale su Lira Tv. “questa riduzione dei Vitalizi non è un incentivo alla ...

Cicciolina fa ricorso contro il taglio del Vitalizio : 'È una decisione illegittima' : Ilona Staller, in arte Cicciolina, è stata una delle pornodive più celebri degli anni '80, ma è famosa anche per essere stata la prima performer del genere 'adult' a fare il suo ingresso in parlamento. Nel 1985 la Staller si iscrisse al Partito Radicale, schierandosi contro l'uso dell'energia nucleare in Italia ed a favore dei diritti umani. Nel 1987 venne inserita nelle liste elettorali del partito per partecipare alle Elezioni Politiche e ...

Walter Veltroni - le cifre del suo Vitalizio : è in 'pensione' dal 2004 : Nei giorni in cui i vitalizi vengono tagliati, sul Corriere dell'Umbria che dirige, Franco Bechis racconta 'qualche storia che meglio di ogni altra fa capire' la questione. E dunque, via con una serie ...

Ecco cosa c’è scritto nella delibera sui Vitalizi - dal calcolo dei tagli al salva-assegni : Cinque articoli, sette pagine, compresa la tabella con i coefficienti di trasformazione: Ecco il testo...

FINANZA & MERCATI/ I successi delle nostre imprese 'nascosti' da Vitalizi e migranti : Se a Wall Street si festeggiano nuovi record, in Italia il frastuono su vitalizi e migranti lascia in secondo piano i successi di certe Pmi.