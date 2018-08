Vitalizi | la Toscana all’avanguardia nel taglio Ma c’è rischio ricorsi e la Regione

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 agosto 2018) Il presidente della Camera Roberto Fico, alfiere della guerra ai, potrebbe dare uno sguardo allaper non inciampare in corsi e. Nellaguidata da Enrico Rossi è stata dichiarata guerra alla “pensione” dei consiglieri regionali, ma il cammino è lastricato di possibili battaglie giudiziarie. “Noi in fatto di sobrietà politica e di lotta aisiamo stati i primi in Italia”, ama ripetere il governatore in ogni occasione pubblica. Quattro le tappe. La prima porta la data del 2014 quando ivennero eliminati. Ovviamente per il futuro, per i nuovi consiglieri. Chi voleva, poteva rinunciare aimaturati in cambio della riscossione dei contributi versati. Pochi i consiglieri che hanno aderito a questa proposta: i più hanno preferito godersi ilo maturato negli anni, molto più redditizio della semplice restituzione dei contributi ...