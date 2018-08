Violenza sessuale | 25enne salva con spray

Fausto Brizzi - chiesta archiviazione per la presunta Violenza sessuale su tre attrici : reato non commesso! Cosa ne pensate? : Il caso che riguardava il regista era esploso a poca distanza dalla vicenda Weinsten. Ex inviato delle «Iene» intervistò donne che raccontavano di avances da parte del regista Brizzi E’ stata chiesta l’archiviazione nei confronti del noto regista cinematografico, Fausto Brizzi, accusato di violenza sessuale per tre diversi episodi. Secondo la procura di Roma, che aveva iscritto Brizzi sul registro degli indagati dopo la denuncia delle tre ...

Brizzi - Violenza sessuale - pm : archiviare : 16.40 La Procura di Roma ha chiesto l'archichiviazione per il regista Fausto Brizzi indagato per violenza sessuale a seguito di denunce presentate da tre donne. Per i pm "il fatto non sussiste". Brizzi era stato iscritto nel registro degli indagati nello scorso mese di aprile.

Fausto Brizzi - chiesta l’archiviazione per le accuse di Violenza sessuale : «Il fatto non sussiste». La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per Fausto Brizzi indagato per violenza sessuale a seguito di denunce presentate da tre donne. Il nome del regista italiano era stato iscritto nel registro degli indagati dallo scorso aprile, quando Brizzi era stato interrogato dal procuratore aggiunto Maria Monteleone e dal pm Pantaleo Polifemo. Il caso intorno al registo era scoppiato, sull’onda dello scandalo ...

