Vincono 58 milioni alla lotteria | ma il tabaccaio strappa il biglietto

SuperEnalotto - assegnato il Jackpot : 45 giocatori Vincono 1 - 1 milioni di euro a testa : Nel concorso del SuperEnalotto di sabato 23 giugno è stato azzeccato il '6' da 51,3 milioni di euro: la vincita è avvenuta mediante un sistema a caratura attraverso la bacheca dei sistemi Sisal. Un sistema a caratura non è altro che un sistema che suddivide una giocata in quote di uguale valore che possono essere acquistate separatamente ad un dato costo. Infatti il Jackpot totale di 51,3 milioni di euro è stato suddiviso in 45 quote valenti ...