Vincono 58 milioni alla lotteria | ma il commesso strappa il biglietto vincente

(Di venerdì 3 agosto 2018) Aberdeenshire - Che disavventura per una coppia scozzese che ha vinto qualcosa come 58di sterline, ma per ottenere la vincita ha dovuto penare per via di una leggerezza del. Il ragazzo che lavora presso la ricevitoria, infatti, ha controllato un primofornito dcoppia, ma non era. Subito dopo è passato al secondo, ma nonostante lo schermo si fosse illuminato indicando la vincita del jackpot, ilaveva già frettolosamenteto anche il secondo ticket. A quel punto, a Fred e Lesley Higgins, di 67 e 57 anni, è crollato il mondo addosso. Per ottenere il dovuto, infatti, hanno dovuto ingaggiare una vera e propria battaglia. Trapani: ha vinto 2,5al Superenalotto, ma ancora non ha ritirato la cifra A Castelvetrano, nel trapanese, sono stati vinti 2,5di euro ...