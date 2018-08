Vincenzo Spadafora | La legge Mancino va estesa anche all' omofobia

huffingtonpost

(Di venerdì 3 agosto 2018) Il sottosegretario alle Pari opportunità,, interviene sul dibattito sull'abolizione della, partito da alcune dichiarazioni del ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana. Lo fa con un post su Facebook: "L'abolizione dellanon è prevista dal contratto e poiché c'è parte della maggioranza che sarebbe non solo contraria all'abolizione ma ambirebbe a renderla ancora più incisiva, estendendolaad altri temi, come l', consiglierei di non strumentalizzare temi così sensibili e delicati, provocando inutilmente dibattiti divisivi".