Villette e pinete dove c' era foresta Ma la nostra anima vive in riva ai fossi

ilgiornale

(Di venerdì 3 agosto 2018) Difficile parlare di un luogo di vacanza, fin troppo celebrato, come la Versilia. Ne hanno scritto poeti, romanzieri, giornalisti, e le loro parole, nella memoria, si confondono con le frasi fatte degli annunci pubblicitari. Non intendo accusare il turismo, realtà insopprimibile nei nostri giorni; bisogna però tener presente ch'esso, più che far conoscere i luoghi, talvolta li maschera.Vorrei perciò parlare di una Versilia senza maschera che comincia ad apparire, sia pure sfigurata, verso la fine di settembre, quando si svuota, e nelle vie interne si risentono le voci degli indigeni, soffocate, durante i lunghi mesi estivi dal gran rumore che fanno gli ospiti. L'accento dei versiliesi, contrariamente a ciò che afferma il Carducci, non è dolce. È anzi piuttosto duro, pieno di sarcasmo; e tuttavia, riudirlo dopo la parentesi forestiera, è una consolazione. Ha il sapore delle cose vere.La ...