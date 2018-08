VIDEO Ginnastica | Europei 2018 | gli esercizi più belli delle qualifiche Il Cheng di

oasport

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - ILLCOX : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - alessandropand4 : RT @saraliottabenes: Esercizi per le #spalle #fitness #corsi #gymlife #ginnastica scopri i miei corsi nel sito - filippo898 : RT @Coninews: EVVAI!???? Arrivati a #Glasgow2018 ?? Dal 2 agosto via con i Campionati Europei di #ginnastica artistica maschile e femminile ??… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Oggi si sono disputate le qualificazioni deglidiartistica all’SSE Hydro di Glasgow. Non sono mancate le emozioni ma a livello tecnico non è stata una giornata che resterà nella storia della Polvere di Magnesio anche se qualche lampo si è visto. Pensiamo al vertiginosodell’ungherese Boglarka Devai al volteggio (14.800), allessime parallele della svedese Jonna Adlerteg (14.600) e della belga Nina Derwael (14.400), alla trave della tedesca Pauline Schaefer (13.500) e al corpo libero della russa Angelina Melnikova (13.833). Di seguito ideglipiùdi giornata. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter