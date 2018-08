Vico Equense - Scontro in mare tra gommone e barca Ragazza ferita

Torna il Social World Film Festival a Vico Equense : madrina d'eccezione Katherine Kelly Lang : Claudia Cardinale come presidente onorario, sulla locandina campeggia Sophia Loren, una madrina internazionali come Katherine Kelly Lang . Parla al femminile l'8a edizione del Social World Film ...

Vico Equense - Scaduta l'ordinanza anti-tir - c'è la proroga. Imposto per un'ora il divieto di transito : ... Uniti per Stabia, : «Privatizzazione dello stadio, Cimmino la smetta con lo show dei pagliacci» Castellammare - Cimmino: «Privatizzeremo il Romeo Menti, sarà un gioiellino per lo sport in Campania» ...