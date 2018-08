Via libera della Camera al dl dignità ma restano le polemiche per le norme sul lavoro

Dl dignità - Via libera della Camera. Ora al Senato in seconda lettura : Il decreto dignità ottiene il placet di Montecitorio . Ieri, 2 agosto, in tarda serata l' Aula della Camera ha infatti approvato il testo con 312 sì , 190 voti contrari e 1 astenuto. Il provvedimento ...

Decreto Dignità - Via libera della Camera. Salgono le multe per chi viola il divieto di pubblicità del gioco : Maggiori sanzioni per chi viola il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo. E sui biglietti dei Gratta e vinci apparirà la scritta ‘Nuoce gravemente alla salute’, come per le sigarette. Sono le ultime modifiche al Decreto Dignità arrivate nella serata di giovedì alla Camera, che ha poi dato via libera al testo con 312 sì, 190 no e 1 astenuto. Il provvedimento passa ora in seconda lettura al Senato, che avvierà l’esame lunedì ...

Camera - Via libera al dl Dignità. Di Maio : "Vinto il primo round" : Il dl Dignità passa indenne l'esame della Camera che ha approvato il decreto voluto da Di Maio con 312 voti favorevoli, 190 contrari e 1 astenuto. Il testo - che riforma soprattutto i contratti a termine, ma contiene anche norme sul gioco d'azzardo e i gratta&vinci - passa ora all'esame del Senato.Voto favorevole ovviamente dai deputati della maggioranza giallo-verde. "Da anni la Lega si oppone alla precarizzazione della vita degli italiani, ...

Camera - Via libera dl Dignità. Di Maio : "Vinto il primo round" : Il dl Dignità passa indenne l'esame della Camera che ha approvato il decreto voluto da Di Maio con 312 voti favorevoli, 190 contrari e 1 astenuto. Il testo passa ora all'esame del Senato.Voto favorevole ovviamente dai deputati della maggioranza giallo-verde. "Da anni la Lega si oppone alla precarizzazione della vita degli italiani, si oppone da anni all'asse che esiste a livello internazionale tra il Partito socialista europeo e il Partito ...

Camera - Via libera dl Dignità : tutte le novità : Il dl Dignità passa indenne l'esame della Camera che ha approvato il decreto voluto da Di Maio con 312 voti favorevoli, 190 contrari e 1 astenuto. Il testo passa ora all'esame del Senato.Voto favorevole ovviamente dai deputati della maggioranza giallo-verde. "Da anni la Lega si oppone alla precarizzazione della vita degli italiani, si oppone da anni all'asse che esiste a livello internazionale tra il Partito socialista europeo e il Partito ...

Camera - Via libera al decreto Dignità Dai contratti alle badanti - tutte le misure : Adesso il testo passa al Senato, dove il governo punta alla definitiva conversione in legge entro la prossima settimana. Tensioni in Aula con l’opposizione che contesta il provvedimento e accusa l’esecutivo di «fiducia mascherata»

Cassa Centrale : Via libera Bankitalia per diventare capogruppo : Roma, 2 ago., askanews, - Via libera della Banca d'Italia alla Cassa Centrale Banca per diventare capogruppo per il credito cooperativo. 'È con grande orgoglio e un po' di emozione - affermano il ...

Pa - primo Via libera all'assunzione di 8.000 tra poliziotti - carabinieri - finanzieri e vigili del fuoco : Via libera all'assunzione di 8.000 tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili del fuoco. La ministra della P.A, Giulia Bongiorno, ha appena sottoscritto il provvedimento che dà l'autorizzazione ...

Banda larga - Via libera dell'Agcom : utenti liberi di utilizzare qualsiasi modem : Scatta la libertà per gli utenti a usare un modem di propria scelta per la connessione internet. È quanto determinato da Agcom, Autorità garante delle comunicazioni, con una delibera in via di ...

Dal Coni Via libera alla candidatura Mi-To-Cortina per le Olimpiadi 2026 - ma Sala pronto a sfilarsi : 'Disponibili a ospitare gare, ma non all'organizzazione', avverte il sindaco. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti sottolinea: 'Dal governo sostegno a condizioni che le città ...

Catanzaro - da giunta comunale Via libera a compartecipazione rassegna estiva - : La proposta è stata relazionata dall'assessore al turismo e spettacolo, Alessandra Lobello, e prevede la realizzazione in Piazza Brindisi del seguente calendario di spettacoli serali: il 7 agosto "...

Higuain dalla Juve al Milan - c’è l’accordo : Via libera allo scambio Bonucci-Caldara : E' stato raggiunto l'accordo sull'operazione di mercato che porterà il Pipita e Caldara in rossonero e Bonucci a riabbracciare i colori bianconeri. L'articolo Higuain dalla Juve al Milan, c’è l’accordo: via libera allo scambio Bonucci-Caldara è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Olimpiadi 2026 - Consiglio Coni : Via libera candidatura a 3 | : Corsa unitaria di Cortina, Milano e Torino. Ma il sindaco di Milano, Sala, con una lettera al presidente del Coni si è detto rammaricato: "Le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle ...

Giochi '26 : Via libera Consiglio Coni : ANSA, - ROMA, 1 AGO - Il Consiglio nazionale del Coni ha deliberato il via libera alla candidatura unitaria di Cortina, Milano e Torino per le Olimpiadi invernali 2026. La delibera è passata all'...