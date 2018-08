Versiliana 2018 | la Festa del Fatto Quotidiano Scopri il programma completo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 agosto 2018) Vi aspettiamo alla nona edizione dellaannuale della Scoietà Editoriale Il, che si terrà al Parco la(Marina di Pietrasanta – LUCCA) dal 30 agosto al 3 settembre. Quattro giorni di musica, incontri e spettacoli! In caso di pioggia, i dibattiti e gli incontri si terranno in un’area coperta (“Area spazio caffè”) Presentano laSilvia D’Onghia e David Perluigi GIOVEDÌ 30 AGOSTO Ore 21.00 Serata Verdone (Area Teatro) Carlo Verdone racconta come nascono i suoi personaggi e come siamo cambiati conducono Alessandro Ferrucci e Marco Travaglio VENERDÌ 31 AGOSTO Ore 16.00 Alla ricerca del lavoro perduto (Area Caffè) Laura Castelli, Stefano Feltri, Maurizio Landini e Massimo Mallegni conduce Salvatore Cannavò Ore 17.30 La Confessione (Area Caffè) di Nicola Zingaretti a Peter Gomez Ore 18.30 La tv del cambiamento (Area Caffè) Bianca ...