Versilia | brucia capannone di solventi e materie plastiche | allarme da Viareggio a Forte

Pietrasanta - brucia capannone di una ditta edile : allarme in tutta la Versilia : A fuoco il materiale di un'azienda di attrezzature edili e non solo: non ci sono feriti né intossicati ma la colonna di fumo nero è impressionante. Le raccomandazioni dell'Asl riguardano molti comuni

