ilfattoquotidiano

: RT @FQLive: #ULTIMORA INCIDENTE PIETRASANTA, ALLARME IN TUTTA LA VERSILIA. ASL: 'STATE AL CHIUSO' - alcinx : RT @FQLive: #ULTIMORA INCIDENTE PIETRASANTA, ALLARME IN TUTTA LA VERSILIA. ASL: 'STATE AL CHIUSO' - Frankf1842 : RT @FQLive: #ULTIMORA INCIDENTE PIETRASANTA, ALLARME IN TUTTA LA VERSILIA. ASL: 'STATE AL CHIUSO' - italianaradio1 : Versilia, allarme per un incendio in ditta di materiali plastici. Usl: “In tutti i paesi della zona bisogna stare a… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Unin un capannone di unadi Pietrasanta, in provincia di Lucca, che trattaedili, principalmente, ha fatto scattare l’sanitario in tutta la. La Usl Toscana Nord-ovest ha indicato ai comuni di Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema di indicare a residenti e turisti di “non sostare in luogo aperto, chiudere porte e finestre e disattivare gli impianti di ricambio d’aria“. È sconsigliata anche la raccolta di frutta e ortaggi, vincolando comunque eventuale consumo all’accurato lavaggio con acqua corrente potabile. Sul luogo dell’stanno operando da ore i vigili del fuoco insieme ad Arpat, Asl, forze dell’ordine e il personale del 118 che ha curato sul posto una persona intossicata del fumo. “Dall’non ancora domato si innalza una alta e densa colonna di fumi ...