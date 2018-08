Venezia | i turisti stanno facendo il bagno di fronte a piazza San Marco e il gondoliere

Venezia : bambina di sei anni si perde tra folla turisti - ritrovata da agenti Polfer : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) - Una storia a lieto fine per una famiglia in vacanza nella Serenissima. Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti del Reparto di Stazione della Polizia Ferroviaria di Venezia Santa Lucia, impegnati a garantire la sicurezza dello scalo soprattutto in questo periodo di grande

Non bastano regole e multe - a Venezia arriva il daspo per i turisti cafoni : Sanzioni per chi vende pizza e birra da asporto dopo le 19.30, a chi passeggia sorseggiando un alcolico e a chi alza troppo la voce. Ma anche chi si sdraia o si siede per terra sui gradini dei ponti e ...

Roma - i turisti bivaccano in Piazza Venezia : LaPresse, Scene di degrado, a Roma, proprio davanti al complesso del Vittoriano, in pieno centro. Decine di turisti mangiano, dormono e si scambiano effusioni sulle aiole, non curanti dei cartelli di ...

Venezia : due ragazzini americani si perdono nella folla di turisti : Venezia, 11 giu. (AdnKronos) - Questa mattina, una normale famiglia di turisti statunitensi è giunta a Piazzale Roma per visitare Venezia. I quattro: madre padre e due figli, un maschio ed una femmina, hanno preso il vaporetto a Piazzale Roma diretti a San Marco. Giunti alla fermata di Riva de Biasi

Varchi per turisti a Venezia - blitz dei centri sociali : Il Sindaco Brugnaro:"Venezia non e' una citta' da sacchi a pelo, non e' un luogo dove ti porti il panino e l'acqua. Consiglio di venire e di starci due o tre giorni, di passarci il weekend. Ti fai una ...

Venezia - varchi per i turisti/ Protesta degli antagonisti - ma il sindaco rassicura : “Città più vivibile" : Venezia, varchi per i turisti, Protesta degli antagonisti, ma il sindaco rassicura: “Città più vivibile". Ieri introdotti per la prima volta il blocco agli accessi per la città lagunare(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 08:47:00 GMT)

Venezia sfida i turisti. Bollini rossi e neri per limitare gli arrivi : Bollino nero, come per le autostrade. Solo che il segnale di possibile traffico congestionato serve per visitare la città pedonale per eccellenza, Venezia. È stato introdotto per la prima volta in questo fine settimana: all’esordio non ci sono stati particolari disagi, visto che l’affluenza, sia venerdì, sia ieri, non ha raggiunto livelli critici. ...

2 giugno : Venezia fa il pieno di turisti : ANSA, - Venezia, 02 GIU - E' stato un 2 giugno da pienone a Venezia, anche se non c'è stata necessità di chiudere i varchi posizionati ai piedi del ponte di Calatrava e in Lista di Spagna. La gestione ...

A Venezia tornano i varchi per i turisti : Per la festa del 2 giugno si è deciso di restringere nuovamente il traffico pedonale verso Rialto e San Marco: cosa cambia? The post A Venezia tornano i varchi per i turisti appeared first on Il Post.