Venezia 75 | 10 documentari da non perdere

(Di venerdì 3 agosto 2018) Lo scorso anno Frederick Wiseman era in concorso alla Mostra del Cinema dicon il suoo sulla New York Public Library. Quest’anno il maestro del doc e «amico del festival» (lo ha definito Alberto Barbera) ritorna in laguna con Monrovia, Indiana (fuori concorso), un viaggio in una piccola comunità americana alla ricerca del motivo per cui Trump ha vinto le elezioni. Quest’anno a portare alta la bandiera del genere nel concorso della 75^ edizione della Mostra è il nostro Roberto Minervini con What You Gonna Do When The World’s On Fire?, una riflessione sul razzismo in America e insieme un ritratto intimo di una comunità che nell’estate del 2017, dopo che una serie di brutali uccisioni di giovani africani da parte della polizia ha scosso gli Stati Uniti, combatte per la giustizia, la dignità e la sopravvivenza in un paese che non sembra essere dalla sua parte. Vi ...