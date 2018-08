VELVET COLLECTION Anticipazioni ultima puntata stasera venerdì 3 agosto e diretta | Clara

VELVET Collection/ Anticipazioni ultima puntata stasera 3 agosto e diretta : il ritorno di Mateo : Velvet Collection: le Anticipazioni dell'ultima puntata in onda oggi, venerdì 3 agosto, in prima serata su Raiuno. Per Clara e Mateo è arrivato il momento di una scelta.(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 22:07:00 GMT)

VELVET COLLECTION 2 ci sarà?/ Anticipazioni seconda stagione : ritorni e addii - i volti del secondo capitolo : Velvet Collection 2 ci sarà oppure no? A poche ore dal finale della prima stagione sembra davvero che Clara e Mateo daranno vita a nuove puntate. Ecco i primi dettagli(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 20:22:00 GMT)

VELVET COLLECTION quinta puntata : trama e anticipazioni 3 agosto 2018 : Velvet Collection quinta puntata. Torna su Rai 1 lo spin-off della serie tv Velvet. La fiction targata Movistar+ e Producciones, va in onda in Spagna su Antena 3. Alla regia troviamo Gustavo Ron e Jorge Torregrossa. Scopri trama e anticipazioni della quinta e ultima puntata venerdì 3 agosto 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Velvet Collection quinta puntata: trama e anticipazioni 3 agosto 2018 Velvet Collection ...

VELVET COLLECTION 2 ci sarà? : Se Velvet è durato quattro stagioni, il suo spin-off Velvet Collection sembra non voler essere da meno. Questa sera, alle 21:25, su Raiuno andranno in onda gli ultimi due episodi della prima stagione della serie ambientata a Barcellona cinque anni dopo il finale della serie madre.Il mondo di Velvet è ormai ben noto al pubblico italiano, che conosce storie e personaggi da anni, grazie alla messa in onda, ogni estate, su Raiuno. La Rai, in ...

VELVET COLLECTION anticipazioni : JONAS e MARIE si sposano! : Nuovo e ultimo appuntamento per VELVET COLLECTION, che il 3 agosto in prima serata su Rai 1 ci regalerà il gran finale… con un romanticissimo matrimonio!!! Come avrete già potuto vedere, la coppia protagonista del lieto evento sarà formata da JONAS Infantes (Llorenc Gonzalez) e MARIE Leduc (Andrea Duro). La francesina infatti, seguendo l’amato stilista fino in Spagna, si è ritrovata a ricoprire il posto di Donna Blanca (Aitana ...

VELVET COLLECTION 2 ci sarà? Mateo e Clara chiudono la prima stagione nel finale in onda su Rai1 : Velvet Collection 2 ci sarà oppure no? Il percorso dei nuovi protagonisti e del negozio che Ana ha lanciato a Barcellona affidandolo agli amici di sempre sembra ormai essere arrivato al capolinea ma il futuro dello spin off non è incerto, anzi. Nonostante gli scarsi ascolti ottenuti in Italia, Velvet Collection 2 ci sarà e la rete spagnola ha già annunciato una data di debutto fissata per il 13 settembre prossimo. Velvet 2 ci sarà e il ...

VELVET COLLECTION ultima puntata : stasera - venerdì 3 agosto 2018 : Velvet Collection chiude i battenti, l'ultimo appuntamento si chiuderà sui festeggiamenti delle nozze tra Jonas e Marie.

VELVET COLLECTION anticipazioni : arriva DIANA. Nuovo amore per PEDRO? : Nel corso dell’ultimo appuntamento di VELVET COLLECTION, in onda su Rai 1 venerdì 3 agosto, Pedro Infantes (Adrian Lastra) dirà finalmente addio alla moglie Rita Montesinos (Cecilia Freire): come abbiamo visto negli episodi precedenti, l’impiegato della VELVET non ha mai accettato fino in fondo la morte della sua amata e, proprio per questo, le ha scritto ogni giorno delle lettere per informarla in “maniera simbolica” dei ...

Programmi TV di stasera - venerdì 3 agosto 2018. Ultimi appuntamenti per VELVET COLLECTION e Le verità nascoste : Megan Montaner in Velvet Collection Rai1, ore 21.25: Velvet Collection - 1^Tv - Ultima Puntata Fiction di Gustavo Ron e Jorge Torregrossa del 2017, con Marta Hazas, Asier Etxeandía, Adrián Lastra. Prodotta in Spagna. Il vestito nuovo dell’imperatrice: Dopo l’incidente con il costume di Carmela, Raul ne confeziona uno nuovo per rimediare alla figuraccia e insieme a Manolito e Jonas parte alla volta di Parigi. Pedro scrive un’ultima ...