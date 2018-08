VELVET COLLECTION Anticipazioni ultima puntata | il ritorno di Patricia

Programmi TV di stasera - venerdì 3 agosto 2018. Ultimi appuntamenti per VELVET COLLECTION e Le verità nascoste : Megan Montaner in Velvet Collection Rai1, ore 21.25: Velvet Collection - 1^Tv - Ultima Puntata Fiction di Gustavo Ron e Jorge Torregrossa del 2017, con Marta Hazas, Asier Etxeandía, Adrián Lastra. Prodotta in Spagna. Il vestito nuovo dell’imperatrice: Dopo l’incidente con il costume di Carmela, Raul ne confeziona uno nuovo per rimediare alla figuraccia e insieme a Manolito e Jonas parte alla volta di Parigi. Pedro scrive un’ultima ...

Ascolti tv ieri - VELVET COLLECTION vs Le verità nascoste | Dati Auditel 27 luglio 2018 : Gli Ascolti tv di ieri, 27 luglio 2018, hanno decretato il vincitore della prima serata di questo venerdì di fine luglio. Fino ad ora nella sfida fra Velvet Collection e Le verità nascoste ha sempre vinto la serie tv in onda su Rai 1. L’ammiraglia Mediaset è riuscita ad invertire i ruoli? Quanti telespettatori, invece, hanno seguito La Grande Storia su Rai 3 o Chicago Med su Italia 1? Ecco tutti i Dati Auditel della prima serata. Ascolti ...

VELVET COLLECTION ultima puntata : anticipazioni del 3 agosto : Velvet Collection ultima puntata anticipazioni – Il 3 agosto andrà in onda su Rai 1 l’ultimo appuntamento con la fiction spagnola. Il quinto episodio si intitolerà “Il vestito nuovo dell’imperatrice” e ci annuncia un nuovo cambiamento nella vita della protagonista Clara. E non solo, perché assisteremo ad un matrimonio già annunciato in precedenza. Le anticipazioni di Velvet Collection sembrano svelare inoltre due ...

LE VERITÀ NASCOSTE / Anticipazioni del 27 luglio 2018 : nuova sfida di ascolti con VELVET Collection : Le VERITÀ NASCOSTE, Anticipazioni del 27 luglio 2018, in prima Tv su Canale 5. Petrov sfrutta la sua pedina e sequestra Paula. Marcos riuscirà a salvarla?(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 19:50:00 GMT)

VELVET COLLECTION - tempo di matrimonio : anticipazioni 27 luglio : Torna su Rai1 la galleria di moda più famosa della Spagna. La quarta puntata di Velvet Collection, spin-off della serie tv Velvet, orfana della quinta stagione, va infatti in onda venerdì 27 luglio alle 21.25 con il titolo Un passo alla volta. Velvet Collection, anticipazioni quarta puntata Manolito, sempre più attratto da Lourdes, non sa decidersi con Ines e Macarena annuncia a Eduard la sua intenzione di separarsi non appena si sarà ...