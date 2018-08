VELVET COLLECTION 2 CI SARÀ? Anticipazioni seconda stagione | Raul e Ines fuori dai

VELVET COLLECTION/ Anticipazioni ultima puntata stasera 3 agosto 2018 e finale di stagione : Raul muore? : VELVET COLLECTION: le Anticipazioni dell'ultima puntata in onda oggi, venerdì 3 agosto, in prima serata su Raiuno. Per Clara e Mateo è arrivato il momento di una scelta.(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 23:22:00 GMT)

VELVET COLLECTION 2 ci sarà?/ Anticipazioni seconda stagione : ritorni e addii - i volti del secondo capitolo : Velvet Collection 2 ci sarà oppure no? A poche ore dal finale della prima stagione sembra davvero che Clara e Mateo daranno vita a nuove puntate. Ecco i primi dettagli

VELVET COLLECTION quinta puntata : trama e anticipazioni 3 agosto 2018 : Velvet Collection quinta puntata. Torna su Rai 1 lo spin-off della serie tv Velvet. La fiction targata Movistar+ e Producciones, va in onda in Spagna su Antena 3. Alla regia troviamo Gustavo Ron e Jorge Torregrossa. Scopri trama e anticipazioni della quinta e ultima puntata venerdì 3 agosto 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Velvet Collection quinta puntata: trama e anticipazioni 3 agosto 2018 Velvet Collection ...

VELVET COLLECTION 2 ci sarà? : Se Velvet è durato quattro stagioni, il suo spin-off Velvet Collection sembra non voler essere da meno. Questa sera, alle 21:25, su Raiuno andranno in onda gli ultimi due episodi della prima stagione della serie ambientata a Barcellona cinque anni dopo il finale della serie madre.Il mondo di Velvet è ormai ben noto al pubblico italiano, che conosce storie e personaggi da anni, grazie alla messa in onda, ogni estate, su Raiuno. La Rai, in ...

VELVET COLLECTION anticipazioni : JONAS e MARIE si sposano! : Nuovo e ultimo appuntamento per VELVET COLLECTION, che il 3 agosto in prima serata su Rai 1 ci regalerà il gran finale… con un romanticissimo matrimonio!!! Come avrete già potuto vedere, la coppia protagonista del lieto evento sarà formata da JONAS Infantes (Llorenc Gonzalez) e MARIE Leduc (Andrea Duro). La francesina infatti, seguendo l’amato stilista fino in Spagna, si è ritrovata a ricoprire il posto di Donna Blanca (Aitana ...

VELVET COLLECTION 2 ci sarà? Mateo e Clara chiudono la prima stagione nel finale in onda su Rai1 : Velvet Collection 2 ci sarà oppure no? Il percorso dei nuovi protagonisti e del negozio che Ana ha lanciato a Barcellona affidandolo agli amici di sempre sembra ormai essere arrivato al capolinea ma il futuro dello spin off non è incerto, anzi. Nonostante gli scarsi ascolti ottenuti in Italia, Velvet Collection 2 ci sarà e la rete spagnola ha già annunciato una data di debutto fissata per il 13 settembre prossimo. Velvet 2 ci sarà e il ...

VELVET COLLECTION ultima puntata : stasera - venerdì 3 agosto 2018 : Velvet Collection chiude i battenti, l'ultimo appuntamento si chiuderà sui festeggiamenti delle nozze tra Jonas e Marie.