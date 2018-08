Vela | Palermo-Montecarlo | boom iscrizioni

Palermo : mappatura in 3D s Vela i segreti di Palazzo dei Normanni : ... attraverso un viaggio virtuale, di visitare il monumento del sito Unesco da qualunque parte del mondo. "Grazie a questo importantissimo lavoro, oggi possiamo 'Di svela re il Palazzo ' in maniera ...

Palermo : mappatura in 3D s Vela i segreti di Palazzo dei Normanni : Palermo , 26 giu. (AdnKronos) – Un progetto “straordinario che permette di scoprire tutto quello che c’è a Palazzo dei Normanni , di conoscere la storia di ogni parte, di ogni singolo pezzo di mosaico”. E’ così che il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, a margine del convegno ‘Il Palazzo di svela to’, racconta il progetto di rilievo tridimensionale e delle banche dati di Palazzo dei Normanni . ...

Palermo : mappatura in 3D s Vela i segreti di Palazzo dei Normanni (2) : (AdnKronos) – Il rilievo tridimensionale e le banche dati hanno consentito di ‘leggere’ la straordinaria sintesi di culture arabo, greco-bizantina e normanna espresse da Palazzo Reale e di passare ai raggi X, grazie alle più innovative tecniche diagnostiche, i mosaici della Cappella Palatina, della Stanza di re Ruggero, della Sala dei Venti e delle Segrete. Le vecchie planimetrie topografiche risalenti ai Borboni sono state ...

Palermo : mappatura in 3D s Vela i segreti di Palazzo dei Normanni (3) : (AdnKronos) – Il progetto è frutto di diversi anni di sinergie tra l’Ars, la Tecno-Art – società di ingegneria e architettura aggiudicataria del bando e che ha realizzato il rilievo tridimensionale – e un gruppo di lavoro interdisciplinare che fa capo all’Università della Tuscia. Carotaggi profondi nelle murature hanno permesso di distinguere tra strutture tardo-antiche, medievali e moderne e i 170 campioni di malte ...

Vela : Palermo-Montecarlo - già 25 iscritti : Sono 25 le barche chefinora hanno aderito: su tutte il Vor 70 Ocean Breeze , barcaprotagonista del Giro del mondo in equipaggio, e dei MaxiAtalanta II di Carlo Puri Negri, Rambler 88 di George David ...

Vela : presentata sulla nave scuola Amerigo Vespucci la Palermo-Montecarlo 2018 : Attese in Sicilia grandi barche e famosi campioni per la Palermo-Montecarlo 2018 La magnifica nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci, indiscusso e riconosciuto orgoglio italiano nel mondo, ha ospitato questa mattina la conferenza stampa di presentazione della prossima edizione della Palermo-Montecarlo, la regata di Vela d’altura al via martedì 21 agosto (sabato 18 l’apertura della segreteria) con organizzazione del Circolo della Vela ...