Vaccini Slitta di un anno l' obbligo di presentare i certificati vaccinali

Vaccini : slitta l'obbligo. Pd : 'Vittoria no vax'. M5s : 'difeso diritto : Torna lo scontro politico sui Vaccini. Al Senato passa nel milleproroghe lo slittamento di un anno degli obblighi vaccinali per la scuola. Il pd attacca. Il M5s replica: 'Non siamo contro i Vaccini, ...

Vaccini - il M5s si spacca : Elena Fattori vota contro lo slittamento dell'obbligo in nidi ed elementari : Iniziano a crollare i grillini? La senatrice Elena Fattori , infatti, ha votato contro l'emendamento al decreto Milleproroghe che prolunga di un anno l'obbligo vaccinale per l'iscrizione dei bambini a ...

Vaccini - l'obbligo slitta. Ma Fattori - M5S - vota contro : Ok del Senato a un emendamento della maggioranza al decreto Milleproroghe. Ma si incrina il fronte no-vax nel Movimento 5 Stelle

Vaccini - slitta al 2019 l'obbligo per le scuole dell'infanzia : s'incrina fronte no-vax nel M5s : slitta di dodici mesi, quindi all'anno scolastico 2019-20, l'obbligo vaccinale nella scuola d'infanzia e negli asili nido. Lo ha deciso l'Aula di Palazzo Madama votando a larga maggioranza - 149 ...

Milleproroghe - slitta di un anno obbligo Vaccini per scuola e nido - Giallo in Aula sul 'vaffa' della Taverna : slitta di un anno l'obbligo di vaccini per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi introdotto dalla legge Lorenzin. La norma del decreto Milleproroghe è passata al Senato con 149 sì, un'...

L'obbligo sui Vaccini Slitta all'anno scolastico 2019-2020 : Sono stati approvati in Senato gli emendamenti del Movimento 5 Stelle e della Lega che rinviano all'anno scolastico 2019-2020 il divieto di accesso a scuola ai bambini non vaccinati. Gli emendamenti sono passati con 149 voti favorevoli e 100 contrari. Solamente un senatore si è astenuti. Questi emendamenti sui vaccini, approvati ieri in Commissione Affari costituzionali, hanno scatenato una vera e propria bagarre politica.La deputata di Forza ...

L'obbligo Vaccini Slitta al 2019 per scuole d'infanzia e nidi : Con 149 voti favorevoli, 110 contrari e un astenuto passa in Senato l'emendamento che fa slittare all'anno scolastico 2019-2020 L'obbligo di presentare i certificati vaccinali per iscrivere i propri ...

Vaccini - obbligo slitta al 2019 : slitta al 2019 l'obbligo di presentare i certificati di avvenuta vaccinazione per l'iscrizione scolastica dei bimbi da 0 a 6 anni . L'aula del Senato, nel corso dell'esame del decreto milleproroghe, ...

Vaccini - l'obbligo della documentazione slitta di un anno : Vaccini, l'obbligo della documentazione slitta di un anno Approvati in commissione Affari costituzionali due emedamenti di Lega e M5s al Decreto Milleproroghe che permettono di accedere a nidi e materne. Pd: vittoria dei "no vax" Parole chiave: ...

Vaccini - l'obbligo a scuola slitta al 2019/2020 : Approvato un emendamento al decreto milleproroghe permetterà a tutti i bambini di accedere, a settembre, alle scuole dell'infanzia -

Vaccini - l'obbligo della documentazione slitta di un anno | : Approvati in commissione Affari costituzionali due emedamenti di Lega e M5s al Decreto Milleproroghe che permettono di accedere a nidi e materne. Pd: vittoria dei "no vax"

Vaccini - slitta al 2019 l’obbligo per nidi e scuole materne : (foto: Westend61/Getty Images) Lega e Movimento 5 stelle hanno presentato due emendamenti identici che la commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato, facendo slittare al 2019/2020 l’esclusione dalle scuole materne e dai nidi dei bambini non vaccinati. Per quanto riguarda l’anno scolastico 2018/2019 ormai alle porte (previsto dal 5 settembre al 17 dello stesso mese) tutti i bambini “compresi quelli sprovvisti di documentazione ...

Vaccini - l'obbligo slitta di un anno : a settembre tutti bimbi a scuola : Vaccini, l'obbligo slitta di un anno: a settembre tutti bimbi a scuola Approvati in commissione Affari costituzionali due emedamenti di Lega e M5s che permettono di accedere a nidi e materne anche a chi non è in regola con le vaccinazioni. Pd: vittoria dei "no vax" Parole chiave: ...

Vaccini - Ricciardi (Iss) : slitta l’obbligo? Grave irresponsabilità : “Un atto di grande irresponsabilità privo di razionale etico e scientifico che metterà a rischio la salute di migliaia di bambini, chi pagherà quando si realizzeranno le sue conseguenze?“: lo ha scritto su Twitter il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi, in riferimento all’emendamento al dl Dignità che fa slittare di un anno l’obbligo vaccinale per l’iscrizione a scuola. L'articolo ...