Vaccini | Ricciardi Iss | slitta l’obbligo? Grave irresponsabilità

Vaccini - Ricciardi (ISS) : la copertura non arriva al 96% - il ministro Grillo sbaglia : La copertura vaccinale “è sotto la soglia del 96% di cui parla il ministro Giulia Grillo . Non è un dato esatto, si vede che è stata tradita dall’emozione dell’annuncio di avere tra qualche mese un bambino“: lo ha dichiarato a Radio Capital Walter Ricciardi , presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, in riferimento alle dichiarazioni del ministro della Salute Giulia Grillo che, nell’annunciare l’attesa ...

Vaccini - Ricciardi - Iss - : situazione pericolosa - grave morbillo : Roma, 6 lug., askanews, - 'La soglia di sicurezza per la copertura vaccinale è il 95%. In alcune Regioni, ma solo in alcune, è stata raggiunta questa soglia per quanto riguarda l'esavalente. La media ...