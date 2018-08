Vaccini | passa emendamento Lega-M5s che rinvia obbligo per iscrizione a scuola Ricciardi

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 agosto 2018) Ha ottenuto il via libera in commissione al Senato l’al decreto Milleproroghe, presentato dae M5s, cheal 2019 l’di vaccinazione per l’a nidi e scuole per l’infanzia. Per i senatori del Movimento 5 Stelle Paola Taverna e Pierpaolo Sileri “si tratta di una deroga messa a punto in attesa della presentazione del ddl suiche depositeremo a breve” e punta a “permettere a tutti i bambini di accedere, a settembre, alle scuole dell’infanzia”. Il Sottosegretario alla Salute, il leghista Maurizio Fugatti, parla di “decisione di buon senso per la quale esprimiamo grande soddisfazione”. Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Walter, intervistato da Radio Vaticana Italia ha però criticato la decisione parlando di “provvedimento irresponsabile, privo di razionale etico e ...