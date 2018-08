meteoweb.eu

: Vacanze: occhio al last minute, i consigli delle neuroscienze - thexeon : Vacanze: occhio al last minute, i consigli delle neuroscienze - telodogratis : Vacanze? Occhio al Last Minute, i consigli delle neuroscienze - Sicinform : Vacanze? Occhio al Last Minute, i consigli delle neuroscienze | Siciliainformazioni -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Ancora indecisi sulla destinazione per le agognate? Il web pullula di offerte scontate, con portali che propongono posti da favola a cifre stracciate. Basta digitare la parole ‘magica’: ‘‘. Eppure, nelle decisioni dell’ultimo minuto, sull’impeto della voglia di partire, possono annidarsi ‘fregature’. In aiuto arriva la neurovendita, la disciplina che studia come il cervello si attiva durante gli acquisti, che permette di evitare i classici errori che si possono commettere quando si sceglie un. “Il rischio di effettuare un acquisto d’impulso è alto. Quando si prenota una vacanza sono le aree limbiche, che governano le emozioni, ad avere una maggiore attività elettrica rispetto alle aree corticali, che determinano il comportamento razionale. Quando si tratta di ‘’, le emozioni del ...