Vacanze estate 2018 | attenti al caldo di questo Agosto in Europa | ecco le aree più colpite

Estate - Codacons : in 10 anni spesa per le Vacanze salita del 18% : Roma, 2 ago., askanews, - La spesa degli italiani per le vacanze estive sale in 10 anni del +18,3%, sfiorando nel 2018 i 24 miliardi di euro. Lo afferma il Codacons, che ha elaborato uno studio sul ...

Estate : la cura per gli animali e la paura del terrorismo frenano le Vacanze : La paura di eventuali attacchi terroristici e il desiderio di non lasciare da soli gli “amici” animali frenano l’entusiasmo di partire. Lo rileva uno studio dell’Eurispes. In particolare tre italiani su dieci viaggiano meno dopo gli attacchi degli ultimi anni. Le donne hanno più paura degli uomini (32,7% rispetto a 25,7%), gli oltre 65enni i più prudenti (32%); un timore che diminuisce con l’abbassarsi ...

Niente Vacanze in estate? Cinque idee su cosa fare per chi resta a casa : cosa fare se ad agosto si resta in città? Ci sono tantissime attività per rilassarsi e divertirsi. Ecco almeno Cinque idee grazie alle quali non avrete nulla da invidiare agli amici che volano verso mete lontane: giochi sullo smartphone, shopping e tanto sport.Continua a leggere

Vacanze - Coldiretti : quest’estate 1.5 milioni di turisti in viaggio con il camper in Italia : Sono circa 1,5 milioni i turisti in viaggio quest’estate con il camper in Italia dove la produzione ha fatto registrare un aumento record del 16% nel primo semestre del 2018. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione del primo grande esodo estivo sulla base dei dati dell’APC – Associazione Produttori Caravan e camper, secondo cui circa 800.000 Italiani e 700.000 stranieri hanno scelto questa tipologia di vacanza ...

Estate - Vacanze : per 300.000 cambio programma a causa del maltempo : Confturismo–Confcommercio, insieme alle federazioni di categoria, con il contributo dell’Istituto Piepoli, ha scattato la fotografia delle vacanze estive: si è rilevato che tra maggio e luglio circa 300.000 italiani hanno cancellato o spostato una vacanza a causa del maltempo. Il budget medio degli italiani per la vacanza estiva sara’ di 847 euro pro capite e il mese dove si spendera’ di piu’ e’ agosto con una ...

Max Pezzali e Ex-Otago/ “Un'estate ci salverà” - la hit delle Vacanze (Wind Summer Festival 2018) : Max Pezzali e Maurizio Carucci degli Ex-Otago portano sul palco del Wind Summer Festival 2018 la loro “Un’estate ci salverà”. Appuntamento questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 11:33:00 GMT)

ESTATE : COLDIRETTI PUGLIA - FAMIGLIE ANTICIPANO Vacanze IN AGRITURISMO +12%; SEMPRE PIÙ VIP CONTADINI IN PUGLIA : Il grande successo delle campagne pugliesi è legato anche al boom di Vip stranieri del mondo della canzone, del cinema, dello sport e dell'economia – spiega COLDIRETTI PUGLIA - che hanno scelto di ...

Vacanze - in Puglia è l estate degli agriturismi i turisti cercano il relax in masseria : Il grande successo delle campagne pugliesi è legato anche al boom di vip stranieri del mondo della canzone, del cinema, dello sport e dell'economia - spiega Coldiretti Puglia - che hanno scelto di ...

Vacanze di lusso : Talita von Furstenberg e la sua sfarzosa estate - foto location da sogno : C'è poi il soggiorno a Ibizia com'è noto tappa estiva 'obbligata' per starlette, vip e personaggi noti del mondo dello spettacolo, della moda e dello sport e a Mykono s. Il suo viaggio in Europa, ...

Wanda Nara e Mauro Icardi/ Vacanze tra Africa - Seychelle e Ibiza : la "calda" estate della coppia : Wanda Nara e Mauro Icardi, Vacanze "bollenti" per la nota coppia tra Africa, Seychelle e Ibiza. Ecco tutti i dettagli dei loro ultimi viaggi in famiglia...(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:40:00 GMT)

Estate - oltre 38 milioni di italiani si preparano per le Vacanze : Teleborsa, - Toglieteci tutto, tranne le vacanze. Sono 38,5 milioni gli italian i che hanno deciso di andare in vacanza nell'Estate 2018 con un leggero aumento dell'1% rispetto allo scorso anno e un ...

Vacanze con gli action sport : i migliori snowboard camp dell'estate 2018 : Come ogni anno, arriva il momento di iniziare a pensare alle Vacanze. E come ogni anno, oltre all'offerta dei classici pacchetti turistici, arriva anche quella alternativa degli snowboard camp estivi ...

Vacanze e yoga : 5 viaggi per un’estate di felicità : 21 giugno: II giornata mondiale dello yoga, riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio immateriale dell’umanità. In concomitanza con il solstizio d’estate, detto Dakshinayana, il passaggio alla seconda parte dell’anno, in ogni angolo del globo si celebra questa disciplina con eventi, manifestazioni e pratiche open air. Chiediamo al maestro Antonio Nuzzo, tra i primi ad aver portato lo yoga in Italia collaborando con i pionieri della ...