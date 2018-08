Vacanze e tempo libero | ecco perché non devi programmare

"Troppi turisti" : Vacanze a tempo sull'isola di Pasqua : Sul lembo di terra sperduto nel Pacifico è entrata in vigore una misura che vieta ai turisti di restare sull'isola per più...

Sostenibilità ambientale : isola di Pasqua affollata - Vacanze a tempo limitato : Dista 3.500 km dalla costa del Cile, ed è una nota destinazione turistica, soprattutto per la straordinaria collezione di 900 monumentali figure umane in pietra che la popolano, con tratti distintivi e un’altezza che arriva a 10 metri: l’isola di Pasqua è una meta molto apprezzata, con le sue statue, i Moai, scolpite dal popolo dei Rapa Nui, che si ritiene sia arrivato nell’isola del sudest del Pacifico nel XII secolo. La ...

Wozniacki ricorda le Vacanze con David Lee : 'Ho preso del tempo libero' : Caroline Wozniacki si è goduta le vacanze in Italia con il suo fidanzato David Lee , ex giocatore NBA. La numero due del mondo ha ricordato il bel viaggio durante una conferenza stampa al Citi Open di Washington lunedì. ' Ho sfruttato un po' di tempo libero. È stata una stagione difficile. Il mio vecchio allenatore mi ...

Tempo di Vacanze - i 5 must-have per viaggiare smart : cosa non deve mancare nella vostra valigia : Finalmente è arrivato il tanto agognato momento della partenza per le vacanze estive. Che siano al mare o in montagna, al lago o in una città tutta da esplorare, con esse arriva anche il fatidico momento della valigia e del “che cosa ci metto?” La valigia gioca un ruolo decisivo nella vacanza, qualunque sia la destinazione, soprattutto se siete delle fashioniste. Disporre tutto sul letto può aiutarvi a scegliere quello che effettivamente ...

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo sempre più vicini : Vacanze in famiglia come un tempo : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio di nuovo insieme? A un anno dalla rottura che sconvolse i fan, tutto sembra confermare un riavvicinamento tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Dopo

Estate - Vacanze : per 300.000 cambio programma a causa del maltempo : Confturismo–Confcommercio, insieme alle federazioni di categoria, con il contributo dell’Istituto Piepoli, ha scattato la fotografia delle vacanze estive: si è rilevato che tra maggio e luglio circa 300.000 italiani hanno cancellato o spostato una vacanza a causa del maltempo. Il budget medio degli italiani per la vacanza estiva sara’ di 847 euro pro capite e il mese dove si spendera’ di piu’ e’ agosto con una ...

Maltempo sulle Vacanze : in arrivo temporali Sicilia e Calabria : temporali in arrivo su gran parte del Paese e soprattutto su Sardegna, Sicilia e Calabria. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con allerta ...

