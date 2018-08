V-Rally 4 sfreccia in Kenya e Malesia in due nuovi video gameplay

eurogamer

(Di venerdì 3 agosto 2018) Bigben e Kylotonn Racing Games hanno pubblicato duededicati a V-4, nuovo progetto che sicuramente farà gola ai fan della disciplina. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Unè composto da più tappe cronometrate chiamate prove speciali che mettono a dura prova i nervi del pilota. Devi amare il rischio per essere un bravo pilota di, ma hai anche bisogno di riuscire a mantenere la calma quando attraversi zone ricche di insidie e quando il meteo complica la situazione. Le note del tuo co-pilota sono dunque fondamentali.Nella Modalitàdi V-4 le ambientazioni estremamente varie delle prove speciali richiedono tutte le tue abilità di guida. Guida attraverso ambienti mozzafiato in, Giappone, Siberia,, nel Sequoia Park e nella Monument Valley! Fai molta attenzione alle note del co-pilota mostrate su schermo così non sarai ...