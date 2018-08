ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Usura, archiviazione per i 62 indagati a Trani tra i vertici Mps e Unicredit: tra loro il ministro Paolo Savona https:… - G__G46 : RT @fattoquotidiano: Usura, archiviazione per i 62 indagati a Trani tra i vertici Mps e Unicredit: tra loro il ministro Paolo Savona https:… - italianaradio1 : La notizia di reato è infondata. Con questa motivazione il gip del Tribunale di Trani, Raffaele Morelli ha archivia… - italianaradio1 : Usura, archiviazione per i 62 indagati a Trani tra i vertici Mps e Unicredit: tra loro il ministro Paolo Savona -

(Di venerdì 3 agosto 2018) La notizia di reato è infondata. Con questa motivazione il gip del Tribunale di, Raffaele Morelli ha archiviato l’inchiesta perbancaria a carico 62 ex o attuali figure apicali di Monte dei Paschi, Bnl,e Popolare di Bari, ma anche di Banca d’Italia e Ministero del Tesoro. Tra glil’attuale ministro delle Politiche Europee, Paolo Savona (ex presidente del cda diBanca di Roma), Alessandro Profumo (ex ad di), Luigi Abete (presidente di Bnl), Giuseppe Mussari (ex presidente di Mps) e Marco Jacobini (presidente di Popolare di Bari). Nell’inchiesta iniziata nel 2014, idegli istituti bancari eranoper aver praticato – secondo quanto sostenuto dall’accusa – tassi e interessiri, superiori rispetto alle soglie fissate ogni tre mesi dalla Banca d’Italia, sui finanziamenti concessi ad ...