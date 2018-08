Usa contro Turchia | scontro sulla libertà religiosa

Scontro auto moto a Marina di RagUsa : Un ferito. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 18,30 a Marina di Ragusa. Sul posto l'ambulanza del 118.

Torre Eiffel chiUsa - sciopero contro il nuovo sistema di accesso - : I sindacati si sono fermati per il secondo giorno consecutivo. Chiedono di modificare la gestione e la vendita dei biglietti online per ridurre lunghe file

Orwell lo aveva previsto : compriamo gli schermi Usati contro di noi : Le vendite del romanzo distopico 1984 , del 1949, di George Orwell hanno subito un picco in due occasioni negli ultimi tempi, sempre in risposta a eventi di cronaca. La prima, è avvenuta all'inizio del 2017, quando il concetto di verità alternativa ha riportato alla mente di molti la figura di Winston Smith, il protagonista del libro: dipendente del ...

Renzi attacca M5s e Lega : “Governo umilia il Parlamento e Usa la ruspa contro la cultura” : Matteo Renzi va all'attacco del governo M5s-Lega su tre temi: razzismo, presidenza Rai e domeniche gratis ai musei. L'ex presidente del Consiglio afferma che l'esecutivo "umilia Camera e Senato" sulla nomina di Marcello Foa a presidente Rai e sostiene che il governo usa "la ruspa contro la cultura".Continua a leggere

Guerra dei dazi. scontro Usa-Cina/ Ultime notizie - paura in casa Apple : Dazi, Usa contro Cina: nuova stretta da parte dell'amministrazione Trump. Il presidente americano alzerà tariffe su 200 miliardi di beni cinesi. Le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 12:05:00 GMT)

"Razzismo Usato contro il governo Attacco mondialista. Emergenza" : Gli italiani "non sono assolutamente razzisti. Anzi, questa parola è stata usata in modo improprio", spiega Meluzzi. Anche perché "se guardiamo al numero di crimini commessi da immigrati e a quello di italiani contro immigrati il rapporto è di 100 a 1" Segui su affaritaliani.it

CONTE-TRUMP - INCONTRO ALLA CASA BIANCA/ Vertice Usa-Italia - The Donald al miele : "Siamo Paesi gemelli" : CONTE-TRUMP ALLA CASA BIANCA: clima disteso nell'INCONTRO bilaterale Italia-Usa a Washington. Intesa sulla politica dei migranti e sulla gestione del dossier Libia nel Mediterraneo. (Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 08:11:00 GMT)

Incontro Trump-Conte alla Casa Bianca - il presidente Usa : «Sui migranti i leader seguano l'Italia» : «Conte è un buon amico sin dall'inizio - ha detto Trump -, siamo entrambi outsider della politica: dobbiamo difendere i sogni dei nostri cittadini» ha detto, annunciando da oggi «un nuovo dialogo ...

Il premier Conte alla Casa Bianca : al via l'incontro col presidente Usa Trump : Il presidente del Consiglio, appena uscito dall'auto, è stato accolto con una calorosa stretta di mano dal presidente americano. Al termine è prevista una conferenza stampa

“Non può stare qui” : raccolta firme contro il prete 70enne accUsato di pedofilia : Don Paolo Glaentzer è stato sorpreso una settimana fa in auto con una bimba di 10 anni a Calenzano, periferia di Firenze. Ora è ai domiciliari, ma il paesino dove è situata la casa nella quale si trova ai domiciliari vuole farlo allontanare.Continua a leggere

Di Maio : no allarme razzismo - lo Usano contro Salvini : Secondo il vicepremier "si sta usando questo argomento perché chi è di sinistra e non lo è più lo usa per accusare Salvini di essere di estrema destra". I migranti al centro dell'incontro di oggi alla Casa Bianca.