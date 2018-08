USA | a luglio ISM non manifatturiero scende sotto le attese

USA - si deteriora l'attività dei servizi nel mese di luglio : Teleborsa, - Si deteriora l'attività dei servizi negli Stati Uniti nel mese di luglio, risultando peggiore delle attese degli analisti. L'indice PMI dei servizi definitivo elaborato da Markit, che ...

USA - indice PMI manifatturiero luglio rivisto al ribasso - report Markit : Teleborsa, - Rivista al ribasso la stima iniziale sull'indice dell'attività manifatturiera degli Stati Uniti, elaborato da Markit. A luglio, il settore secondario è sceso a 55,3 punti rispetto ai 55,5 ...

USA - 219 mila posti di lavoro in più a luglio - sondaggio ADP : Teleborsa, - E' cresciuta più delle attese l'occupazione negli Stati Uniti, confermando la buona salute del mercato del lavoro. Gli occupati hanno registrato un incremento di 219 mila unità, superiori ...

USA : stima ADP luglio batte attese +219 mila posti di lavoro : Negli States e' stato reso noto che la stima ADP, National Employment Report, sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di luglio, una crescita di 219 mila nuovi impieghi. Il dato e' risultato nettamente superiore alle attese degli addetti ai lavori che si aspettavano un ...

Luglio letale per il Giappone : oltre 300 morti in un solo mese a caUSA degli eventi meteorologici : oltre 300 persone hanno perso la vita nel mese di Luglio a causa di disastri legati alle condizioni meteo in uno dei mesi più letali degli ultimi anni del Giappone. Prima sono arrivate precipitazioni record, che hanno portato gravi alluvioni e frane nel Giappone occidentale, costate la vita ad almeno 220 persone, con 9 ancora dispersi e ormai considerati morti. A questa tragedia sono seguite temperature record che hanno raggiunto i 40°C, ...

USA : oltre le attese a luglio la fiducia sull'economia dei consumatori : Americani più ottimisti a luglio sull'economia secondo quanto rivela l'indice sulla fiducia redatto dal Conference Board che sale dal 127,1 punti di giugno ai 127,4, superando le stime degli analisti che attendevano 126 punti.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : USA - Corea del Nord costruisce nuovi missili intercontinentali? - 31 luglio - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: incontro Trump-Conte alla Casa Bianca. Fonti di intelligence Usa: Corea del Nord costruisce nuovi missili intercont

Nuoto - Trials USA 2018. Lunedì 30 luglio. Ultima giornata senza record ma Baker e Kalisz stupiscono! Andrew cala il poker! : Niente fuochi d’artificio finali ai Campionati Statunitensi di Nuoto, validi come Trials per i Mondiali in Corra del prossimo anno e per i PanPacifici. Non arrivano record del mondo nell’Ultima giornata ma le grandi prestazioni non mancano e si può dire che Irvine 2018 sarà ricordata come l’edizione di Michael Andrew che, a 19 anni, esprime tutte le sue potenzialità con quattro titoli nazionali in tre diverse specialità, farfalla, rana e stile ...

Nuoto - Trials USA 2018. Sabato 28 luglio. Finalmente Dressel! Murphy : una scheggia a dorso - Andrew concede il bis : Caeleb “Diesel” Dressel attende il terzo giorno di gare per battere il primo colpo ai Campionati Statunitensi di Irvine, validi come Trials per i Mondiali in Corea 2019 e per i Panpacifici in programma a Tokyo fra due settimane. Il super campione di Budapest sale in vetta alle classifiche mondiali stagionali nei 100 farfalla che domina con un ottimo 50″50, scavalcando nella graduatoria un certo Chad Le Clos che quest’anno ...

Le verità nascoste/ Anticipazioni del 27 luglio 2018 : Marcos finisce sotto accUSA : Le verità nascoste, Anticipazioni del 27 luglio 2018, in prima Tv su Canale 5. Petrov sfrutta la sua pedina e sequestra Paula. Marcos riuscirà a salvarla?(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 20:57:00 GMT)