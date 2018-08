Uomini e Donne | da settembre potrebbero cambiare gli opinionisti | Tina a rischio per amore

Davide Maggio Vs Valentina Rapisarda / "Chi ca**o la conosce!" : l'ex di Uomini e Donne replica furiosa! : Scoppia un botta e risposta duro sui social tra il blogger Davide Maggio e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Valentina Rapisarda. Ecco perché(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 18:12:00 GMT)

Uomini e Donne : Soleil Sorge non aspetta un figlio da Cartasegna : Soleil Sorge e Cartasegna di Uomini e Donne non aspettano un figlio L’anno scorso Soleil Sorge è stata contesta per molti mesi dai due tronisti di Uomini e Donne Marco Cartasegna e Luca Onestini. Alla fine la giovane di origini americane ha deciso di lasciare il popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi mano nella mano con quest’ultimo. Tuttavia poi Onestini è entrato nella casa più spiata dagli italiani. E dopo ...

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? C’entra il fidanzato - pronta già la sostituta : Uomini e Donne anticipazioni: Tina Cipollari vuole lasciare il ruolo da opinionista Tina Cipollari è pronta a lasciare Uomini e Donne, dopo tanti anni passati sulla poltrona da opinionista. A farlo sapere è il settimanale Vero, che ha beccato la Vamp in vacanza a Venezia con il nuovo fidanzato, il ristoratore fiorentino Vincenzo. I due […] L'articolo Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? C’entra il fidanzato, pronta già la sostituta ...

Uomini e Donne Oggi Soleil è incinta? Foto e risposta di Sorgè sulla dolce attesa : Uomini e Donne Oggi, Soleil è incinta di Marco Cartasegna? Foto e risposta di Sorgè sulla dolce attesa Come stanno la bella Soleil Sorgè e Marco Cartasegna? L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stanno mettendo su famiglia? Davvero è in arrivo un bebè per la coppia? Una Foto apparsa sul profilo Instagram […] L'articolo Uomini e Donne Oggi Soleil è incinta? Foto e risposta di Sorgè sulla dolce attesa proviene da ...

Uomini e Donne news : Claudio Sona risponde alle frecciatine di Mario : Uomini e Donne news: Claudio Sona replica a Mario Serpa Claudio e Mario di Uomini e Donne non stanno più insieme da tempo. Ma nell’ultimo periodo l’ex corteggiatore, oggi opinionista del Trono Gay e del Trono Classico, non ha risparmiato frecciatine e stoccate al modello e imprenditore veronese sui social network. frecciatine alle quali Claudio […] L'articolo Uomini e Donne news: Claudio Sona risponde alle frecciatine di Mario ...

MARIANO CATANZARO E VALENTINA PIVATI SI SONO LASCIATI/ Uomini e Donne : "non l'ho mai tradita" : MARIANO CATANZARO e VALENTINA PIVATI si SONO LASCIATI: l'ex tronista di Uomini e Donne si lascia andare ad un lungo sfogo. "Ero innamorato, lei ricambiava, ma poi...".(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 15:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Antonella e Tony del trono over : matrimonio finito : Vi ricordate di Tony e Antonella, tra le coppie più amate del trono over di Uomini e Donne? Dopo qualche anno di matrimonio, la coppia si è separata. I motivi principali di questa definitiva rottura, per la dama, sono da imputare alla mancata indipendenza economica dell'uomo, alla crisi economica, al rapporto con i genitori (di lei) non proprio dei migliori: Il mio matrimonio con Tony? Era in crisi almeno dal 2015! La burrasca è passata ...

Uomini e Donne/ Mariano e Valentina si sono lasciati - ma sono in buoni rapporti. Lui smentisce(Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Maria De Filippi rivoluziona il trono? Gianpaolo Quarta e Andrea Dal Corso da Temptation Island a possibili tronisti....(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 13:56:00 GMT)

Uomini e Donne - Aldo : “Ecco la sorpresa più bella che mi ha fatto Alessia” : Uomini e Donne, Aldo e Alessia: la sorpresa più bella della Cammarota Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Aldo e Alessia di Uomini e Donne. Sposati e con due figli, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono costruiti una solida vita a Catania. Qui i due hanno aperto anche un locale, il Keep […] L'articolo Uomini e Donne, Aldo: “Ecco la sorpresa più bella che mi ha fatto Alessia” proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne - Mariano Catanzaro : "Valentina Pivati? Mi ha lasciato lei" : Mariano Catanzaro, dopo il lungo post dell'ormai ex fidanzata Valentina Pivati per l'ufficializzazione della loro rottura, ha condiviso con i fan, la propria 'versione dei fatti' che sembrerebbero assai differente da quella dell'ex corteggiatrice: Perché ci siamo lasciati? Alcune cose per rispetto preferisco tenerle per noi, ma io come uomo ho dato tutto quello che potevo dare. Sono stato tanto uomo e una volta che la telecamera si è ...

Uomini e Donne - Valentina Pivati : "Mariano Catanzaro? Ci siamo lasciati ma in buoni rapporti" : E' durata 'meno di un gatto in tangenziale', la relazione, nata all'interno della trasmissione Uomini e Donne, tra Mariano Catanzaro e Valentina Pivati. E' l'ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi ad ufficializzare la rottura con un lungo pot sui social: Io e Mariano ci siamo lasciati. Abbiamo aspettato a dirlo per capire com’era la situazione. siamo due persone normalissime che si sono conosciute al di fuori di un programma ...

Uomini e Donne - Valentina Rapisarda : "Andrea Cerioli? Non eravamo adatti l’uno all’altra" : Valentina Rapisarda, protagonista, qualche stagione fa, di Uomini e Donne, ha rivelato, questa settimana, di aver trovato un nuovo amore dopo la fine della burrascosa relazione con Andrea Cerioli: Da poche settimane mi sento con una persona che mi rispetta e mi fa stare bene. Lui è estraneo al mondo dello spettacolo, ha i piedi per terra ed è concreto. Uomini e Donne, Valentina Rapisarda: 'Io ...

“Non vi dico perché”. Uomini e Donne - arriva la notizia su Mariano Catanzaro : Forse era destino: la storia travagliata a Uomini e Donne ha avuto l’epilogo che un po’ tutti si aspettavano. Mariano Catanzaro e Valentina Privati non stanno più insieme. La love-story nata nello studio di Maria De Filippi lo scorso maggio è già naufragata: c’era da aspettarselo visto quanto accaduto più volte in studio. Anzi, a dir la verità sembrava strano il rapporto ‘rose e fiori’ che era emerso durante gli ...

Valentina Rapisarda/ "A Uomini e Donne pesavo 38 chili. Dopo Andrea Cerioli - oggi sto bene con un altro uomo" : Valentina Rapisarda, Dopo quattro anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, parla di sé e della sua malattia: l'anoressia. oggi sta bene ed è felice con un alto uomo(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 11:17:00 GMT)